ستارمر ليس مدعواً إلى حفل تنصيب ترامب بينما يعتزم نايجل فاراج وميلوني وإريك زمور الحضور 

ستارمر في كييف،16 يناير/كانون الثاني 2025 رويترز

لندن: لم يُدعَ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حسبما أعلن “داونينغ ستريت”، الخميس، فيما سيكون زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج حاضراً في واشنطن، الإثنين.

ورداً على سؤال، الخميس، قال المتحدث باسم ستارمر: “من المعتاد في الولايات المتحدة أن يتم تمثيل الحكومات الأجنبية رسمياً عبر سفرائها في حفلات التنصيب الرئاسية”.

وأضاف أن “السفيرة البريطانية (كارين بيرس) ستمثل المملكة المتحدة” في حفل الإثنين.

وتابع المتحدث: “لقد هنأ رئيس الوزراء الرئيس ترامب على انتخابه. ونحن نتطلع إلى العمل معه”، مذكراً بأن الرجلين تحدّثا هاتفياً، هذا الشهر، واتّفقا على اللقاء “في أقرب فرصة”.

لا تتم في العادة دعوة أي رئيس دولة أو حكومة أجنبية لحضور حفل تنصيب رئيس أمريكي. لكن ترامب كسر هذا التقليد بدعوة بعضهم، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما لم تتم دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. كذلك، لن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل التنصيب.

من جهته، أعلن زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة نايجل فاراج، في وقت سابق هذا الشهر، أنه سيحضر هذا الحدث.

كما أعلنت شخصيات يمينية متطرفة أوروبية أخرى، أمثال إريك زمور، وماريون ماريشال، وأحد قادة حزب “البديل من أجل ألمانيا” تينو شروبالا، حضورها أيضاً.

(أ ف ب)