ستارمر: ما يجري في غزة «أيّام مظلمة»

لندن – «القدس العربي»: وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ما يجري في قطاع غزة أنها «أيام مظلمة « وأن ما قامت به إسرائيل هو أمر مروّع ولا يمكن تحمله، مضيفا:» لقد عارضنا بشدة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، ومنع المساعدات الإنسانية».

وأشار في جلسة للبرلمان إلى أن الحكومة البريطانية علّقت محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية. وأضاف: سنواصل النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات بالتنسيق مع حلفائنا، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة».

وجدد دعوته إلى وقف إطلاق نار فوري، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» في غزة، وزيادة تقديم المساعدات لغزة.

هذا الموقف جاء ردا على سؤال طرحته النائب عن حزب العمال، كلير هانا، بشأن موقف الحكومة من الحرب في غزة، ووصفتها بأنها «وصمة على روح الإنسانية».وقالت النائب كلير هانا «إن صانع محتوى على يوتيوب «بات يمتلك التزاما أخلاقيا أكثر مما نراه من قادة العالم المتواطئين بالصمت».

وأشارت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ووجود جيل كامل من الغزيين الذين يعانون الجوع والصدمات، ثم سألت ستارمر:» متى ستساعد على وقف هذه الإبادة الجماعية؟ ومتى ستُحمّل الحكومة البريطانية نظيرتها الإسرائيلية المسؤولية؟ ومتى ستعترف بدولة فلسطين؟»

وبعد دقائق، طرح نائب من الحزب القومي الأسكتلندي سؤالا مشابها، وتلقى جوابا مماثلًا من ستارمر. وخارج قاعة البرلمان شارك عدد كبير من المتضامنين مع غزة تجمعا كبيرا، امتد حول مبنى البرلمان، وارتدى معظم المشاركين سترات حمراء في إشارة إلى الدم الفلسطيني المسال في غزة.

وشارك في التجمع النائب جيريمي كوربن، الزعيم السابق لحزب العمال، برفقة عدد من النواب المستقلين.

ولاحقا تقدم كوربن بمقترح قانون يدعو إلى فتح تحقيق علني مستقل في دور المملكة المتحدة في حرب إسرائيل على غزة، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو سياسي حصل بين المملكة المتحدة وإسرائيل منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول /أكتوبر 2023، بما في ذلك بيع أو تزويد أو استخدام الأسلحة والطائرات المُسيّر والقواعد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني

بالتوازي أدان وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، بشدة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واعتبرها «غير إنسانية وتعرض المدنيين للخطر».وقال فالكونر في بيان أمام مجلس العموم البريطاني: نشعر بالذهول من التقارير المتكررة عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات في غزة.

وأضاف: «المدنيون الذين عانوا منذ 20 شهرا من الحرب لا يجب أن يواجهوا خطر الموت أو الإصابة لمجرد محاولة إطعام أنفسهم وعائلاتهم».

وأضاف: «نطالب بتحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ويجب محاسبة المسؤولين عنها». وأشار الوزير إلى أن هذه الحوادث «مزعجة للغاية»، خاصة أنها وقعت قرب مواقع التوزيع التابعة لـ «مؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية»، ما يؤكد «مدى الحاجة الماسة والعاجلة لوصول المساعدات».

وتابع قائلاً: «إجراءات إسرائيل الجديدة لإيصال المساعدات غير إنسانية وتغذّي اليأس وتعرّض المدنيين للخطر، والحصار الإسرائيلي غير المبرر على دخول المساعدات إلى غزة يجب أن ينتهي فورًا، وعلى إسرائيل السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بتوصيل جميع أنواع المساعدات بأمان وبشكل واسع النطاق لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وصون الكرامة».