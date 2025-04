ستارمر: مقتل 3 فتيات في فصل لتعليم الرقص يجب أن يؤدي إلى «تغيير جذري» في حماية الدولة للمواطنين

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن مقتل ثلاث فتيات في فصل دراسي لتعليم الرقص على أغاني تايلور سويفت يجب أن يؤدي إلى “تغيير جذري” في كيفية حماية الدولة البريطانية للمواطنين.

وأضاف ستارمر، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة يجب أن تجيب أيضاً على “أسئلة صعبة” حول كيفية فشل السلطات في منع مراهق مهووس بالعنف قبل أن يطعن ثلاث فتيات صغيرات حتى الموت في بلدة ساوثبورت الساحلية، في شمال غرب إنجلترا في تموز/ يوليو الماضي.

وقال ستارمر، في بيان بثه التليفزيون الخميس الماضي، إن تحقيقاً عاماً سيبحث الإخفاقات في قضية أكسل روداكوبانا، الذي أصاب ثماني فتيات أخريات ومدربتهن وأحد المارة.

وأضاف رئيس الوزراء: “مأساة جرائم القتل في ساوثبورت يجب أن تكون نقطة فاصلة لبريطانيا”.

وأمس الإثنين، أقر روداكوبانا، البالغ من العمر 18 عاماً، بشكل غير متوقع، بأنه مذنب بقتل الفتيات، خلال أول يوم من محاكمته في محكمة ليفربول كراون.

