ستارمر: مقتل 3 فتيات في فصل لتعليم الرقص يجب أن يؤدي إلى «تغيير جذري» في حماية الدولة للمواطنين

ستارمر في مقر شرطة مدينة لندن. 9 يناير 2025. ا ف ب

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن مقتل ثلاث فتيات في فصل دراسي لتعليم الرقص على أغاني تايلور سويفت يجب أن يؤدي إلى “تغيير جذري” في كيفية حماية الدولة البريطانية للمواطنين.

وأضاف ستارمر، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة يجب أن تجيب أيضاً على “أسئلة صعبة” حول كيفية فشل السلطات في منع مراهق مهووس بالعنف قبل أن يطعن ثلاث فتيات صغيرات حتى الموت في بلدة ساوثبورت الساحلية، في شمال غرب إنجلترا في تموز/ يوليو الماضي.

وقال ستارمر، في بيان بثه التليفزيون الخميس الماضي، إن تحقيقاً عاماً سيبحث الإخفاقات في قضية أكسل روداكوبانا، الذي أصاب ثماني فتيات أخريات ومدربتهن وأحد المارة.

وأضاف رئيس الوزراء: “مأساة جرائم القتل في ساوثبورت يجب أن تكون نقطة فاصلة لبريطانيا”.

وأمس الإثنين، أقر روداكوبانا، البالغ من العمر 18 عاماً، بشكل غير متوقع، بأنه مذنب بقتل الفتيات، خلال أول يوم من محاكمته في محكمة ليفربول كراون.

Starmer KNEW when he placed those flowers that the Southport attacker: Axel Rudakubana Killed Three Innocent Girl. Starmer and police ‘covered up’ Southport terror links. Keir Starmer Should Resign Before Destroying UK. Say with me #StarmerOutNow pic.twitter.com/mlmll612fT — Sumit (@SumitHansd) January 21, 2025

ومن المقرر أن يصدر الحكم على روداكوبانا بعد غد الخميس.

ويعني إقرار روداكوبانا بالذنب أنه يمكن الآن نشر التفاصيل التي تم حجبها عن الجمهور في محاولة لضمان محاكمة عادلة.

وتشمل هذه التفاصيل حقيقة أنه تم إحالة روداكوبانا ثلاث مرات إلى برنامج الحكومة لمكافحة التطرف “بريفينت”، عندما كان في الثالثة عشر والرابعة عشر من عمره، وأنه كان على اتصال بعدة وكالات حكومية، فشلت جميعها في رصد الخطر الذي كان يشكله.

وأثارت جرائم القتل في ساوثبورت، بشمال غرب إنكلترا، موجة من العنف المناهض للمهاجرين استمرت أياماً في أنحاء البلاد، بعدما استغل نشطاء اليمين المتطرف تقارير غير صحيحة بأن منفذ الهجوم كان طالب لجوء وصل مؤخراً إلى المملكة المتحدة.

وولد روداكوبانا في كارديف لوالدين من رواندا.

(أ ب)