ستارمر: من مصلحة واشنطن دعم كييف

لندن: أعلن رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر أن من “مصلحة” الولايات المتحدة “دعم” كييف، في موقف يأتي قبيل الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب رئيس الحكومة في مقال نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية على موقعها الإلكتروني مساء السبت “من مصلحة المملكة المتحدة والولايات المتحدة دعم أوكرانيا مع ضمانات أمنية”.

وتابع ستارمر: “الرئيس ترامب محق أيضا في معرفة ما إذا كان ثمة اتفاق سلام جيد موجود على الطاولة”، مضيفا أنه “في كل مرة” تحدث فيها إلى ترامب “أذهلني التزامه بالسلام”.

ودعا كييف إلى المشاركة في المفاوضات وإلى طلب “ضمانات أمنية قوية” من الولايات المتحدة.

في وقت سابق السبت، شدد ستارمر ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين على “ضرورة إرساء سلام عادل ودائم” في أوكرانيا، وفق ما صرح متحدث باسم داونينغ ستريت السبت.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من الغزو الروسي لأوكرانيا، توافق الجانبان اللذان تشاورا هاتفيا صباح السبت على “وجوب أن تكثف أوروبا جهودها من أجل المصلحة والأمن الاوروبي المشترك”.

وتعهد الزعيم العمالي الذي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في البيت الأبيض “مواصلة مباحثاته المهمة في الأيام والأسابيع المقبلة بما في ذلك في واشنطن”، بحسب بيان رئاسة الوزراء.

ويخشى الأوروبيون أن ينهي ترامب الحرب التي بدأتها روسيا في شباط/فبراير 2022 بشروط تصب في مصلحة موسكو من دون منح كييف ضمانات أمنية.

ويصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الى واشنطن.

وخلال اتصال منفصل السبت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر ستارمر “دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا”، بحسب داونينغ ستريت.

وأضاف المصدر نفسه أن ستارمر وزيلينسكي “اتفقا على أنها لحظة مهمة بالنسبة إلى مستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي برمته”.

وكرر ستارمر أن “أوكرانيا ينبغي أن تكون في صلب أي مفاوضات تهدف الى وضع حد للحرب”.

(أ ف ب)