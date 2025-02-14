ستارمر ناقش مع ترامب “زيارته المرتقبة” للولايات المتحدة

لندن: تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هاتفيا إلى دونالد ترامب بشأن “زيارته المرتقبة” للولايات المتحدة، وفق ما أعلن داونينغ ستريت الجمعة، فيما أوضح الرئيس الأمريكي أن الاجتماع سيعقد “قريبا جدا”.

وقال ترامب في البيت الأبيض الجمعة إن ستارمر “طلب عقد اجتماع وقد وافقتُ على ذلك”.

وأضاف أن الاجتماع سيُعقد “قريبا جدا. أعتقد أنه يريد أن يأتي الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه. نحن على وفاق تام. إنه رجل لطيف جدا”.

وكان ستارمر استقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى المملكة المتحدة مارك بورنيت في داونينغ ستريت مساء الخميس.

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني إن ستارمر تلقى خلال اللقاء “اتصالا من الرئيس ترامب وتناقشا حول زيارته المرتقبة للولايات المتحدة”.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر وبورنيت شددا أثناء لقائهما على “الإمكانات الكبيرة لتعاون أقوى في مجالات التجارة والثقافة والتكنولوجيا”.

وتسعى حكومة حزب العمال التي تتولى مهماتها منذ يوليو/ تموز الماضي، إلى إقامة علاقات جيدة مع إدارة ترامب، على الرغم من وجود اختلافات كثيرة في الرأي.

وتأمل لندن التي تسلط الضوء بانتظام على “العلاقة الخاصة” التاريخية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، خصوصا في تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية عليها.

وقد تحادث ستارمر مع ترامب مرارا منذ انتخابه.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، أشاد الرئيس الأمريكي بـ”العمل الجيد جدا” الذي يؤديه الزعيم البريطاني الذي كان أيضا هدفا في الأشهر الأخيرة لهجمات شرسة شنها ضده الملياردير إيلون ماسك، المقرب من ترامب.

(أ ف ب)