ستارمر: وقف إطلاق النار في قطاع غزة “سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية”

لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيمهد الطريق للاعتراف بدولة فلسطينية والتوصل إلى حل قائم على دولتين يضمن السلام والأمن للطرفين.

وقال ستارمر في بيان: “الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار سيضعنا على الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطينية”. وأضاف أن حكومته ستجري محادثات “طارئة” الجمعة مع فرنسا وألمانيا لبحث الوضع الإنساني في غزة، حيث وصف المعاناة والمجاعة بأنها “لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها”.

وأوضح ستارمر أن الاتصال الثلاثي سيركز على “ما يمكننا فعله بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتوفير الغذاء للسكان”، مشددًا على أن أي وقف لإطلاق النار في المستقبل سيكون خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم.

وفي وقت سابق، طالب ستارمر إسرائيل بتغيير نهجها والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن المجتمع الدولي متفق على هذه الضرورة الملحة.

(أ ف ب)