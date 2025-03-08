ستارمر يشيد بـ”التقدم” المحرز بشأن الدفاع وأوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي

لندن: أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة بـ”التقدم” الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي في قمته الاستثنائية بشأن الدفاع وملف أوكرانيا الخميس، واصفا إياه بأنه “خطوة تاريخية إلى الأمام”، وفق ما ذكرت متحدثة باسم داونينغ ستريت.

وغداة القمة تحدث ستارمر الجمعة عبر الفيديو مع رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى قادة كندا وتركيا والنروج وايسلندا.

كما تحدث الزعيم البريطاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة. ووفقا لداونينغ ستريت، فقد “قارنا ملاحظاتهما” حول عملهما لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وأعطت دول الاتحاد الأوروبي الخميس الضوء الأخضر لخطة لتعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات لتعزيز دفاع القارة ومساعدة أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم داونينغ ستريت إن “رئيس الوزراء اشاد بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي في خلال المجلس الأوروبي أمس معتبرا إياه خطوة تاريخية إلى الأمام ودليلا آخر على الانخراط المتزايد لأوروبا”.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر “استعرض الدبلوماسية المكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأوكرانيا ورحب بفرصة إجراء محادثات سلام في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل”.

(أ ف ب)