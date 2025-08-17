سياسة | دولي | أوروبا

ستارمر يعتزم إجراء مشاورات مع حلفاء أوكرانيا على خلفية تقارير تفيد بأن ترامب يسعى لاتفاق بشأن الأراضي

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

لندن: يجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مشاورات مع حلفاء أوروبيين، اليوم الأحد، على خلفية تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل قيام روسيا بضم أراض في أوكرانيا لإنهاء الحرب.
ومن المقرر أن يستضيف ستارمر، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريك ميرتس، ما يعرف بتحالف الراغبين بعد ظهر اليوم الأحد. ويأتي المؤتمر عبر الفيديو للحلفاء الذين يخططون للحفاظ على السلام في أوكرانيا قبل اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ترامب في البيت الأبيض غدا الاثنين. وقال الرئيس الأمريكي إن الاجتماع الثنائي في المكتب البيضاوي يمكن أن يمهد الطريق لاجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد اجتمعا، أمس الأول الجمعة، في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا أقصى شمال أمريكا في قمة للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ونقلت عدة وسائل إعلام عن مصادر قولها أن بوتين طالب خلال المفاوضات بالسيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين المحتلتين كشرط لإنهاء الحرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). ومقابل ذلك، سيقوم بوتين بالتخلي عن أراض أوكرانية أخرى تحت سيطرة القوات الروسية. وذكرت وسائل إعلام أخرى أن ترامب يميل إلى دعم هذه الخطة، وأنه سيتحدث مع زيلينسكي حولها غدا الاثنين عند لقائهما في المكتب البيضاوي.
