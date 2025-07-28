ستارمر يعتزم الضغط على ترامب في قضيتي غزة والاتفاق التجاري خلال لقائهما المرتقب في إسكتلندا

تورنبري (المملكة المتحدة): يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضغط على دونالد ترامب لإنهاء “المعاناة التي لا توصف” في قطاع غزة، وأيضا في المحادثات التجارية، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الزعيمين الإثنين في منتجع الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي في اسكتلندا، بحسب داونينغ ستريت.

ويأتي اللقاء بعد يوم من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي لإنهاء المواجهة عبر الأطلسي بشأن الرسوم الجمركية وتجنّب حرب تجارية شاملة.

ومن المتوقع أن يضغط ستارمر على ترامب لحضه على إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة بين إسرائيل وحماس في غزة، مع تفاقم أزمة الجوع في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وينعقد الاجتماع في تورنبري في جنوب غرب إسكتلندا، بينما أعربت دول أوروبية عن قلقها المتزايد إزاء الوضع في غزة، وفي الوقت الذي يواجه فيه ستارمر ضغوطا داخلية لاتباع نهج فرنسا والاعتراف بدولة فلسطينية.

لكن من المقرر أن يهيمن التهديد المتزايد بالمجاعة الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة على المحادثات في اليوم الثالث من زيارة ترامب إلى مسقط رأس والدته.

ومن المتوقع أن يرحب ستارمر “بعمل إدارة الرئيس مع الشركاء في قطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة”، بحسب بيان لداونينغ ستريت.

وأضاف البيان “سيناقش معه بشكل أكبر ما يمكن فعله لضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وإنهاء المعاناة والمجاعة التي لا توصف في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم بوحشية لفترة طويلة”.

وكان ستارمر قد دعم جهود الأردن والإمارات لإيصال مساعدات إلى غزة عن طرق إلقائها جوا. لكن مسؤولي الإغاثة الإنسانية يشككون في قدرة هذه المساعدات على إيصال ما يكفي من الغذاء بأمان لأكثر من مليوني نسمة في المنطقة.

وقال البيان إن ستارمر وترامب سيناقشان أيضا “التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة” التي تم توقيعها في 8 مايو/ أيار وخفضت بموجبها الرسوم الجمركية على بعض الصادرات البريطانية ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وقال ترامب الأحد إن الاتفاق “رائع” وستارمر يقوم “بعمل جيد للغاية”.

وبعد لقائهما، سينتقل الزعيمان إلى أبردين في شمال شرق إسكتلندا، حيث من المتوقع أن يفتتح الرئيس الأمريكي رسميا ملعبا جديدا للغولف في منتجعه الثلاثاء.

(أ ف ب)