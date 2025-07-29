ستارمر يعرض على ترامب خطة سلام بشأن الشرق الأوسط

إدنبرة: قدّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة سلام تقودها المملكة المتحدة للشرق الأوسط إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال لقائهما في إسكتلندا يوم الإثنين.

وكان ستارمر قد بدأ العمل على هذه الخطة بالتعاون مع فرنسا وألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد مكالمة طارئة جمعته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكان المتحدث الرسمي باسم ستارمر قد صرّح في وقت سابق بأنه يعتزم مشاركة تفاصيل الخطة مع الحلفاء الرئيسيين، بما في ذلك الدول العربية، خلال الأيام المقبلة.

وجاء في ملخص الاجتماع مع الرئيس الأمريكي أن الطرفين جددا دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار يمهد الطريق للسلام.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: “رحب رئيس الوزراء بجهود الرئيس لتحقيق ذلك، وشاركه الخطط التي يعمل عليها مع قادة أوروبيين آخرين من أجل إحلال سلام دائم”.

ووصف ستارمر الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثة مطلقة”، وذلك أثناء ظهوره إلى جانب ترامب في ملعب الغولف “تيرنبيري” التابع للأخير قبل بدء محادثاتهما.

وقال إن “الشعب البريطاني يشعر بالاشمئزاز مما يشاهده من مشاهد يائسة في الأراضي الفلسطينية”.

وخلال مؤتمرهما الصحافي المشترك، اقترح ترامب أن الولايات المتحدة ستنشئ مراكز لتوزيع الغذاء في غزة دون سياج أو حواجز، بعد أن أدت الترتيبات الأمريكية السابقة إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

وقال ستارمر لدى وصوله إلى مقاطعة أيرشير الإسكتلندية: “إنها أزمة إنسانية، إنها كارثة بكل معنى الكلمة”. وأضاف: “لا أحد يريد أن يرى ذلك. أعتقد أن الشعب في المملكة المتحدة يشعر بالاشمئزاز لما يراه على الشاشات، ولذلك علينا أن نصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، نهاية الأسبوع، عن تعليق القتال في ثلاث مناطق من قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات، بينما أكدت المملكة المتحدة مشاركتها في خطط تقودها الأردن لإسقاط المساعدات جوا إلى القطاع.

(د ب أ)