ستارمر يقيل نائب وزير الصحة بسبب “تصريحات غير لائقة” رغم ندمه واعتذاره

لندن: أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نائب وزير الصحة أندرو غوين، الذي عُلِّقت عضويته أيضًا في حزب العمال بسبب تعليقات غير لائقة ندم عليها لاحقًا، وفقًا لما علمته وكالة فرانس برس من عدة مصادر يوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “برس أسوسييشن” أن ستارمر أقال غوين فور علمه بالتعليقات.

وردّ غوين على موقع “إكس” قائلًا: “أنا نادم بشدة على تعليقاتي المتهورة جدًا، وأعتذر عن أي إساءة قد أكون تسببت بها”.

وأضاف: “أتفهم تمامًا القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب”.

وذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية أن تلك التعليقات كُتبت في مجموعة واتساب، يتشاركها غوين مع أكثر من عشرة مستشارين ومسؤولين في حزب العمال، ونائب واحد على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أدلى بتصريحات معادية للسامية، وقال مازحًا إن ناخبًا “دهسته” شاحنة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن “رئيس الوزراء مصمم على الحفاظ على معايير عالية من السلوك في الوظيفة العامة، وقيادة حكومة تخدم الشعب”.

وأضاف: “لن يتردد في اتخاذ إجراءات بحق أي وزير يفشل في الوفاء بهذه المعايير، كما فعل في هذه الحالة”.

تتولى حكومة ستارمر السلطة منذ الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو/تموز 2024.

(أ ف ب)