سياسة | دولي

ستارمر يقيل نائب وزير الصحة بسبب “تصريحات غير لائقة” رغم ندمه واعتذاره

9 - فبراير - 2025

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

حجم الخط
0

لندن: أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نائب وزير الصحة أندرو غوين، الذي عُلِّقت عضويته أيضًا في حزب العمال بسبب تعليقات غير لائقة ندم عليها لاحقًا، وفقًا لما علمته وكالة فرانس برس من عدة مصادر يوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “برس أسوسييشن” أن ستارمر أقال غوين فور علمه بالتعليقات.

وردّ غوين على موقع “إكس” قائلًا: “أنا نادم بشدة على تعليقاتي المتهورة جدًا، وأعتذر عن أي إساءة قد أكون تسببت بها”.

وأضاف: “أتفهم تمامًا القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب”.

وذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية أن تلك التعليقات كُتبت في مجموعة واتساب، يتشاركها غوين مع أكثر من عشرة مستشارين ومسؤولين في حزب العمال، ونائب واحد على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أدلى بتصريحات معادية للسامية، وقال مازحًا إن ناخبًا “دهسته” شاحنة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن “رئيس الوزراء مصمم على الحفاظ على معايير عالية من السلوك في الوظيفة العامة، وقيادة حكومة تخدم الشعب”.

وأضاف: “لن يتردد في اتخاذ إجراءات بحق أي وزير يفشل في الوفاء بهذه المعايير، كما فعل في هذه الحالة”.

تتولى حكومة ستارمر السلطة منذ الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو/تموز 2024.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

اعتقال ممثل وكاتب نصوص بريطاني بسبب قميص كتب عليه “الإبادة الجماعية في فلسطين”- (فيديوهات)
منذ 20 ساعة
فايننشال تايمز : بحظرها “بالستاين أكشن” أوقعت حكومة “العمال” البريطانية نفسها في مستنقع سياسي لا مخرج منه
19 - أغسطس - 2025
شكوى ضد لوبي مؤيد لإسرائيل في بريطانيا يقود حرباً قانونية ضد المتضامنين مع فلسطين
14 - أغسطس - 2025
لورد بريطاني ينتقد قرار حظر “بالستاين أكشن”: الحكومة حفرت لنفسها حفرة
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية