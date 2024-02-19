ستاندارد إيفينينغ: موجة كبيرة من معاداة السامية تجتاح لندن

لندن- ” القدس العربي “: ما زالت الصحف البريطانية تتحدث عما تتركه الأحداث في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على غزة، من تأثيرات مباشرة في الداخل البريطاني، وفي جديدها ما تحدثت عنه صحيفة ستاندارد المسائية بقلم رئيس تحريرها ديلان جونز بشأن زيادة كبيرة لموجة معاداة السامية في العاصمة لندن.

جونز يقول:” كتبت لأول مرة عن ذلك بعد أسابيع قليلة من أول مسيرة دعت لوقف إطلاق النار (في غزة) شهدتها لندن، حيث شعرت لأول مرة منذ مراهقتي، بما قد يكون عليه الأمر عندما أشعر بالخوف، إذا كنت يهوديا، وهذا هو ما أشعر به”. ثم يضيف: “ولكن منذ ذلك الحين، أصبحت الأمور في مدينتنا أسوأ بكثير”.

يوضح الكاتب أن العديد من أصدقائه اليهود يعيشون في شمال لندن، وأنه تلقى على مدار عدة أسابيع بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عروضا من المقالات التي كتبها أشخاص عانوا من موجة مفاجئة من معاداة السامية، سواء جسديا أو نفسيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الجو في لندن – كما يقول – أصبح الآن أسوأ، كما هو الحال في جميع أنحاء البلاد.

ويشير إلى أن بريطانيا سجلت آلاف الحوادث المعادية للسامية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، مما يجعل عام 2023 أسوأ عام بالنسبة لمعاداة السامية في المملكة المتحدة منذ عام 1984، عندما بدأت الهيئة الاستشارية اليهودية في تسجيل مثل هذه البيانات، حسبما ذكرت يوم الخميس الماضي .

وينقل جونز عن لجنة العلم والتكنولوجيا قولها إن عدد الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء البلاد وصل إلى 4103 حوادث، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل عام 2022، وسط تصاعد التهديدات وخطاب الكراهية والعنف والأضرار التي لحقت بالمؤسسات والممتلكات اليهودية.

وينقل أيضا عن متحدث باسم إحدى المؤسسات اليهودية قوله: “كانت هذه نقطة تحول لمعاداة السامية في المملكة المتحدة. كما أن السرعة التي احتشدت بها معاداة السامية في المملكة المتحدة في 7 أكتوبر وبعده مباشرة، تشير إلى أن هذه الزيادة في كراهية لليهود، كانت – في البداية على الأقل – احتفالًا بهجوم حماس على إسرائيل، وليس غضبا من الرد العسكري الإسرائيلي في غزة”.

السرعة التي احتشدت بها معاداة السامية في المملكة المتحدة في 7 أكتوبر وبعده مباشرة، تشير إلى أن هذه الزيادة في كراهية لليهود، كانت – في البداية على الأقل – احتفالًا بهجوم حماس على إسرائيل، وليس غضبا من الرد العسكري الإسرائيلي في غزة

ويذكر الكاتب أنه يعيش قبالة طريق إجوارد روود، وهي منطقة ذات أغلبية شرق أوسطية، ويضيف أن الكنيس الموجود في الحي لا يخلو أبدا من رجال الأمن، الذين يقفون في الخارج كما لو كانوا يحرسون قبوا. ولسوء الحظ، يشكل الأمن دائمًا مشكلة في أماكن العبادة اليهودية. إذا كانت هذه هي زيارتك الأولى إلى الكنيس، فمن المحتمل أن يُطلب منك إكمال تعبئة نماذج خاصة بالزوار وتقديم بطاقة هوية صالحة تحمل صورة شخصية عند الدخول.”

ويضيف جونز قائلا: “الشيء الوحيد الذي صدمني بشأن التجربة اليهودية في لندن، قيل لي قبل بضعة أيام فقط. فقد أخبرني أحد الأصدقاء عن شاب يهودي يعرفه، أنهى الجامعة في الصيف الماضي، وقضى الأشهر التسعة الماضية في التقدم للحصول على وظائف. لقد كان يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو العالم الذي تطور كثيرا خلال ربع القرن الماضي، لدرجة أنك ربما كنت تعتقد أن الوظائف ستكون وفيرة. ومع ذلك، فقد وجد صعوبة في إجراء مقابلات (للتوظيف). في البداية، كان يعتقد ببساطة أن سوق العمل صعب، لأنه مليء بالخريجين المؤهلين بشكل مماثل. ثم بدأ يمتلئ بالشك في نفسه. ثم بدأ القلق بشأن مظهره. وبعد ذلك، أخيرا، تساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بشيء آخر. لذلك بدأ يكون أكثر حذرا فيما يتعلق ببعض المعلومات التي يقدمها لأصحاب العمل المحتملين، وأصبح أكثر حذرا بشأن خلفيته، وعائلته، ونعم، دينه. حتى الآن، لم يجد وظيفة بعد، ومع ذلك فهو شخص مختلف عن الشخص الذي ترك الكلية في الصيف الماضي. لا، لم يغير اسمه بعد، لكن من يدري ماذا سيجلب المستقبل؟.