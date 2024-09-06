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ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف الأردن الائتماني إلى  BB مع نظرة مستقبلية مستقرة

6 - سبتمبر - 2024

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نيويورك: رفعت ستاندرد اند بورز  تصنيف الأردن إلى -BB مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن النشاط الاقتصادي في الأردن أثبت قدرته على الصمود في مواجهة ضغوط مستمرة في المنطقة

وأكدت أن  النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في الأردن ستكون قادرة على الصمود في مواجهة الضغوط الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتوقعت أن الأردن قادر على التعامل مع أغلب السيناريوهات الجيوسياسية في حال استمرار نقل المياه وإمدادات الغاز من إسرائيل دون انقطاع.

(وكالات)

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  1. يقول guest:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 8:10 م

    عجيب امر التصنيف للدول , اليوم الاردن وبعدها تركيا مع ان الدولتين اقتصادها للتراجع وزيادة الفقر .

    رد

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