ستة تونسيين يطعنون في قرار منعهم من الترشح للرئاسيات… والمعارضة تدعو منافسي سعيد للانسحاب من السباق الانتخابي

تونس ـ «القدس العربي»: تقدم ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس بطعون قضائية في قرار منعهم من الترشح من قبل هيئة الانتخابات، في وقت دعت فيه المعارضة المرشحين زعير المغزاوي والعياشي زمال، المنافسين المحتملين للرئيس قيس سعيد، إلى الانسحاب من السباق الرئاسي تضامناً مع الذين تم “إقصاؤهم” من قبل الهيئة.

وأعلنت المحكمة الإداريّة أنّها “تلقّت إجماليّاً منذ يوم الإثنين وإلى غاية الثّلاثاء ستّة طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي”.

وأشارت، في بيان الثلاثاء، إلى أنها “سوف تنطلق الدّوائر الاستئنافيّة للمحكمة الإداريّة، المتعهّدة بالنّظر ابتدائيًّا في الطّعون المذكورة، في عقد جلسات مرافعة ومفاوضة في الغرض ابتداءً من الأربعاء والأيّام المقبلة، وذلك طبقاً للآجال والإجراءات المقرّرة بالقانون الانتخابي”.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن “جميع الناخبين التونسيين بإمكانهم التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 ويمكنهم التبليغ عن كل شبهـــــة تدليس تزكية بالاتصال بأقرب مقر جهوي تابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

كما دعت جميع الناخبين إلى “التثبت جيداً وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات، وبأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونيـــــة في شأن أي محاولة للتخلص من تزكية صحيحـــــة أو الإيهام بالتدليس وستضع عند الاقتضاء أصول التزكيات المعنيــــــــــة على ذمة العدالة”.

ودعا رياض الشعيبي القيادي في جبهة الخلاص الوطني، المرشحين زهير المغزاوي والعياشي، إلى الانسحاب من السباق الانتخابي للتعبير عن موقف معارض لإقصاء بقية المرشحين”.

وكتب على موقع فيسبوك: “هل يجب أن ينسحب المترشّحَان تضامناً مع المقصيِّين من الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “إذا فعلا ذلك فسيكون في رصيدهما أهم من الفوز بالانتخابات في حد ذاتها. فما بالك إذا كان مصيرهما أسوأ من الذين وقع إقصاؤهم، بما أنه يراد لهما أن يكونا مجرد كومبارس”.

وكتب الوزير السابق سالم لبيض: “لا يمكن للانتخابات الرئاسية التونسية أن تتمتع بالمصداقية في ظلّ غياب ممثلين عن العائلات الفكرية والسياسية الكبرى التي عرفتها تونس منذ أكثر من قرن. الدستوريون كان لهم السبق والفضل في تأسيس الحركة الوطنية وإدخال العمل الحزبي الحديث تونس، وإنشاء الدولة الوطنية. بينما كان للشيوعيين والماركسيين واليساريين ومعهم القوميون العرب والإسلاميون شرف معارضة الاستبداد واحتكار السلطة وحكم الفرد طيلة 55 سنة (1956-2011). بعد نهاية حكم بن علي، ساوت الثورة التونسية بين هذه التيارات الكبرى ومنحتها فرصة ممارسة الحكم أو لعب دور المعارضة. لا أحد يمكنه أن يقتلع مكوّن من هذه التيارات من أرض تونس، فقد حاول الرئيس بورقيبة وأد التيارين الماركسي – الشيوعي والقومي العربي وفشل، وعمل الرئيس بن علي على قتل التيار الإسلامي فمات بن علي واستمرّ التيار الإسلامي، وحاولت الثورة التونسية سنة 2011 إقصاء الدستوريين، فعادوا إلى السلطة من بوابة حزب نداء تونس بينما انتكست الثورة التونسية حتى صارت بعد 25 جويلية/تموز 2021 مجرّد ذكرى لا تحييها إلا الحكومة والقصر”.

وأضاف: “لا أحد يمتلك مشروعية منع منذر الزنايدي أو غيره من أن يمثّل الدستوريين في خوض الانتخابات الرئاسية. ولا أحد يمتلك مشروعية منع عبد اللطيف المكي أو عماد الدايمي أو من يمثّل الإسلاميين والتيارات المحافظة في خوض الانتخابات الرئاسية. ولا أحد يمتلك مشروعية منع ناجي جلول أو من يمثّل التيار اليساري والماركسي في خوض الانتخابات الرئاسية. ولا أحد يمتلك مشروعية منع مواطن تونسي، يرغب في خوض معركة الانتخابات الرئاسية من حقّه في الترشّح”.

وتابع لبيض: “إن قرار السماح بالترشح أو منعه، هو قرار سياسي وليس إجراء فنياً مرجعه هيئة الانتخابات، ومن يعتقد أن الولاية السياسية على الانتخابات الرئاسية ترجع إلى تلك الهيئة فهو واهم، هي مجرّد جهة تنفيذ، دورها هو التكييف الترتيبي الذي لا يرتقي حتى لما هو قانوني، للقرار السياسي. وسيكون ترشّح زهير المغزاوي والعياشي الزمال وحتى قيّس سعيّد بالغ المصداقية والنزاهة والشفافية والاستجابة لقواعد اللعبة الديمقراطية وشروطها الدنيا الأخلاقية، إذا سُمح لـ”المحكمة الإدارية” أن تمكّن من يترشّح من الدساترة والإسلاميين واليسار بخوض المعركة الانتخابية إلى جانب ممثل القوميين وغير القوميين، أما إذا كان قرار الإقصاء قد تم اتخاذه ولا رجعة فيه فإن شكلية هذه الانتخابات وصوريتها ستكون متأكّدة”.