ستة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح- (فيديو)

غزة: استشهد ستة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون مساء الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح، في قطاع غزة.

إنهم ليسوا أرقاماً .. أب يُفجع باستشـ.ـهاد طفله جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة pic.twitter.com/1fyaYimpJ8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 19, 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد ثلاثة مواطنين نتيجة قصف طيران الاحتلال مركبة في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بينما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال على منزل مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

متابعة .. جندي إسرائيلي ينشر مقطع مصوراً وثق فيه إحراق منازل المواطنين في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/MUiy4ZV2SA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 19, 2024

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نسفت عددا من منازل المواطنين، غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,129 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

بعد عام من فقدان آثاره.. العثور على جثمان الشهـ..ـيد عبدالله عبد الرحيم الشاعر شرق مدينة خانيونس. pic.twitter.com/tV4tG4fOlB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2024

(وكالات)