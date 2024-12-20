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ستة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح- (فيديو)

20 - ديسمبر - 2024

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غزة: استشهد ستة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون مساء الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح، في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد ثلاثة مواطنين نتيجة قصف طيران الاحتلال مركبة في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بينما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال على منزل مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نسفت عددا من منازل المواطنين، غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,129 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)

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