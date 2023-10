ستة قتلى إثر حريق في ملهى ليلي جنوب شرق إسبانيا.. والحصيلة “سترتفع على الأرجح”- (فيديوهات)

مدريد: لقي ستة أشخاص، على الأقل، حتفهم في حريق اندلع في ملهى ليلي، صباح الأحد، في مدينة مرسية في جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ، محذرة من أن الحصيلة سترتفع على الأرجح.

وأفادت أجهزة الطوارئ، في بيان، على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم تسجيل ستة قتلى، وفق آخر حصيلة، مشيرة إلى أن عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم، عند الساعة السادسة صباحاً (04,00 ت غ)، باندلاع الحريق في الملهى.

كما أصيب أربعة آخرون، بينهم امرأتان تبلغان من العمر 22 و25 عاماً، إضافة إلى رجلين في الأربعينات عانى جميعهم من صعوبات ناجمة عن تنشقهم الدخان.

💔At least six people have died in fire in nightclub in Murcia in southeast Spain.

The fire started at Murcia's Teatre nightclub around 06:00 local time. The death toll may rise as authorities search for missing people who were in the club at the time. Four people have been… pic.twitter.com/8iPnBw8jHk

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 1, 2023