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ستة قتلى إثر حريق في ملهى ليلي جنوب شرق إسبانيا.. والحصيلة “سترتفع على الأرجح”- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

الصورة من وسائل التواصل الاجتماعي

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مدريد: لقي ستة أشخاص، على الأقل، حتفهم في حريق اندلع في ملهى ليلي، صباح الأحد، في مدينة مرسية في جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ، محذرة من أن الحصيلة سترتفع على الأرجح.

وأفادت أجهزة الطوارئ، في بيان، على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم تسجيل ستة قتلى، وفق آخر حصيلة، مشيرة إلى أن عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم، عند الساعة السادسة صباحاً (04,00 ت غ)، باندلاع الحريق في الملهى.

كما أصيب أربعة آخرون، بينهم امرأتان تبلغان من العمر 22 و25 عاماً، إضافة إلى رجلين في الأربعينات عانى جميعهم من صعوبات ناجمة عن تنشقهم الدخان.

وأظهرت صور نشرتها أجهزة الطوارئ خراطيم المياه من عربات الإطفاء التي واصلت رش واجهة الملهى “تياتر”، والمعروف أيضاً باسم “فوندا ميلاغروس” المتفحمة.

وشوهد الدخان الكثيف وهو يتصاعد من سطح مبنى الملهى الليلي.

وأفاد مقر بلدية مرسية أن “أجهزة الطوارئ ما زالت تعمل جاهدة لإخماد الحريق الذي وقع في ملهى تياتر الليلي”، معربة عن “أسفها العميق” للحادث، فيما قدّمت تعازيها للمتضررين.

(أ ف ب)

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