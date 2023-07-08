ستة قتلى بضربات روسية في شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يزور جزيرة الثعبان

كييف: قُتل ستة أشخاص السبت في ليمان في شرق أوكرانيا بعدما قصفت المدينة بصواريخ روسية، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو على وسائل التواصل الاجتماعي “قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح… قرابة الساعة العاشرة”، مشيرا إلى أن “الروس قصفوا المدينة بقاذفات صواريخ متعددة”.

وأظهر مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو.

وقال في المقطع “اليوم، نحن في جزيرة الثعبان التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان”.

وأضاف الرئيس الأوكراني في المقطع الذي ظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع أزهارا على نصب تذكاري “أريد أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500”.

وسيطرت موسكو على الجزيرة بعد وقت قصير من شن غزوها في 24 شباط/ فبراير 2022.

تعتبر جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة إستراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه.

وأصبحت هذه الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية. فمنذ اليوم الاول للحرب، هاجمها الروس للاستيلاء عليها.

وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيل على نطاق واسع، يسمع فيه قول حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الثعبان “اذهبي إلى الجحيم!” ردا على سفينة موسكفا الروسية التي كانت تحضهم على الاستسلام.

وفي وقت لاحق أُسر الجنود الأوكرانيون لكنهم حرروا في ما بعد في عملية تبادل أسرى.

وغرقت السفينة الروسية موسكفا في البحر الأسود في نيسان/أبريل. وقالت موسكو إن السبب هو انفجار على متنها فيما أعلنت أوكرانيا أنها قصفت السفينة الحربية بصواريخ.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، أعادت القوات الأوكرانية السيطرة على الجزيرة.

(أ ف ب)