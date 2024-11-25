منوعات | أبيض و أسود

ستة قتلى على الأقل وعشرة جرحى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك- (صور وفيديو)

25 - نوفمبر - 2024

الشرطة المكسيكية أمام حانة ديبار في مدينة فيلاهيرموسا

حجم الخط
0

مكسيكو: قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب عشرة بجروح في جنوب شرق المكسيك الأحد خلال هجوم مسلح في حانة على ما أعلنت النيابة العامة.

وقال مساعد المدعي العام خيلبرتو ميلكيتديس خلال مؤتمر صحافي إن رجالا مسلحين في هذا الهجوم الذي وقع في مدينة فياهرموسا في ولاية تاباسكو، دخلوا “بحثا عن شخص معين” وقد أصيب أشخاص بجانبه بالرصاص.

وعثر على جثث خمسة أشخاص في حانة “ديبار” فيما توفي شخص متأثرا بإصابته في المستشفى، وفق المصدر نفسه.

ووقع إطلاق النار بعد أسبوعين على هجوم مماثل في مدينة كيريتارو في وسط المكسيك في منطقة كانت بمنأى حتى الآن عن العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.

وأدى هجوم كيريتارو إلى سقوط عشرة قتلى وسبعة جرحى.

وقال وزير الأمن المحلي عمر غارسيا حرفوش الأحد إن حكومة رئيسة البلاد كلاوديا شينباوم “ستتحرك بالتنسيق” مع السلطات المحلية لتوضيح ما حصل في تاباسكو.

وعرفت هذه الولاية النفطية الواقعة في جنوب شرق المكسيك موجة عنف خلال الأشهر الأخيرة. ففي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر استهدف عناصر من الشرطة المحلية بإطلاق نار خلال دورية في فياهرموسا.

وبين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر ارتكبت 715 جريمة قتل في تاباسكو في مقابل 253 خلال العام 2023 بكامله، على ما تظهر الأرقام الرسمية.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مقتل 3 إثر تحطم طائرة تكافح الدودة الحلزونية في جنوب المكسيك
منذ 4 ساعات
النيابة العامة: 12 قتيلا في حريق بمركز إقلاع عن الإدمان في المكسيك 
1 - يونيو - 2025
مقتل شخصين وإصابة 19 إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك- (فيديوهات)
18 - مايو - 2025
مقتل مؤثرة مكسيكية خلال بث مباشر عبر تيك توك- (فيديو)
16 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية