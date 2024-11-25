ستة قتلى على الأقل وعشرة جرحى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك- (صور وفيديو)

مكسيكو: قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب عشرة بجروح في جنوب شرق المكسيك الأحد خلال هجوم مسلح في حانة على ما أعلنت النيابة العامة.

وقال مساعد المدعي العام خيلبرتو ميلكيتديس خلال مؤتمر صحافي إن رجالا مسلحين في هذا الهجوم الذي وقع في مدينة فياهرموسا في ولاية تاباسكو، دخلوا “بحثا عن شخص معين” وقد أصيب أشخاص بجانبه بالرصاص.

#Villahermosa #DBar Difunden video de como los atacantes del antro DBar huyen de la escena del crimen haciendo disparos. pic.twitter.com/27YZOh7P0u — El Mundo Informativo (@ElMundoInforma1) November 25, 2024

وعثر على جثث خمسة أشخاص في حانة “ديبار” فيما توفي شخص متأثرا بإصابته في المستشفى، وفق المصدر نفسه.

ووقع إطلاق النار بعد أسبوعين على هجوم مماثل في مدينة كيريتارو في وسط المكسيك في منطقة كانت بمنأى حتى الآن عن العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.

وأدى هجوم كيريتارو إلى سقوط عشرة قتلى وسبعة جرحى.

وقال وزير الأمن المحلي عمر غارسيا حرفوش الأحد إن حكومة رئيسة البلاد كلاوديا شينباوم “ستتحرك بالتنسيق” مع السلطات المحلية لتوضيح ما حصل في تاباسكو.

وعرفت هذه الولاية النفطية الواقعة في جنوب شرق المكسيك موجة عنف خلال الأشهر الأخيرة. ففي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر استهدف عناصر من الشرطة المحلية بإطلاق نار خلال دورية في فياهرموسا.

وبين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر ارتكبت 715 جريمة قتل في تاباسكو في مقابل 253 خلال العام 2023 بكامله، على ما تظهر الأرقام الرسمية.

(أ ف ب)