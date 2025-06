ستة قتلى على الأقل وعشرة جرحى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك- (صور وفيديو)

مكسيكو: قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب عشرة بجروح في جنوب شرق المكسيك الأحد خلال هجوم مسلح في حانة على ما أعلنت النيابة العامة.

وقال مساعد المدعي العام خيلبرتو ميلكيتديس خلال مؤتمر صحافي إن رجالا مسلحين في هذا الهجوم الذي وقع في مدينة فياهرموسا في ولاية تاباسكو، دخلوا “بحثا عن شخص معين” وقد أصيب أشخاص بجانبه بالرصاص.

وعثر على جثث خمسة أشخاص في حانة “ديبار” فيما توفي شخص متأثرا بإصابته في المستشفى، وفق المصدر نفسه.

ووقع إطلاق النار بعد أسبوعين على هجوم مماثل في مدينة كيريتارو في وسط المكسيك في منطقة كانت بمنأى حتى الآن عن العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.

