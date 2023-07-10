ستة قتلى في هجوم على دار حضانة بجنوب الصين

بكين: قتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم على دار حضانة في ليانجيانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين الإثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.

وقالت: “بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ… واعتقل مشتبه به”.

ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم.

وقع الهجوم قرابة الساعة 7,40 صباحا (23,40 ت غ الأحد)، حسبما ذكرت وكالة نيوز نتورك الصينية الرسمية.

تحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ووقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.

سُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.

(أ ف ب)