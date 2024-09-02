ستة قتلى و13 جريحا بهجوم انتحاري في كابول  

كابول: قُتل ستة أشخاص وأصيب 13 آخرون الاثنين في جنوب غرب كابول بعدما فجّر رجل حزاما ناسفا، وفق ما أفادت شرطة العاصمة الأفغانية.

وقال الناطق باسم الشرطة خالد زدران على منصة إكس “بعد ظهر اليوم (الاثنين)، فجر شخص حزاما ناسفا في منطقة قلعه بختيار، ما أدى إلى مقتل ستة، من بينهم امرأة، وإصابة 13 آخرين”.

وأضاف أنه تم نقل المصابين الذين لم يحدد حالتهم، إلى المستشفى وفتح تحقيق.

لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة مزدحمة بعد الظهر.

ورغم استتباب الأمن بشكل عام في أفغانستان مع عودة حركة طالبان إلى السلطة قبل ثلاث سنوات، ما زالت البلاد تشهد هجمات متفرقة لتنظيم “الدولة”.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا مقطعة الأوصال وسط برك من الدماء.

في إحدى هذه الصور، يظهر مع آثار تفجير في قفصه الصدري، ومن المحتمل أن يكون منفّذ العملية الانتحارية.

ووقع آخر هجوم انتحاري تبناه تنظيم “الدولة” في أفغانستان في 21 آذار/مارس في قندهار (جنوب)، المعقل التاريخي لحركة طالبان، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفق حصيلة رسمية.

وأفاد حينذاك مصدر في مستشفى في المدينة بأن 20 شخصا قتلوا بين الرجال الذين كانوا متواجدين أمام أحد البنوك.

وفي منتصف آب/أغسطس، أعلن تنظيم “الدولة” مسؤوليته عن هجوم بالقنابل أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات في حي تقطنه أغلبية شيعية في كابول.

(أ ف ب)