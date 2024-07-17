ستة مرشحين لخلافة ساوثغيت في تدريب إنكلترا يتصدرهم غوارديولا وكلوب

لندن: يبحث الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عن بديل للمدير الفني غاريث ساوثغيت الذي رحل عن تدريب المنتخب الوطني يوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) إلى وجود ستة مرشحين لخلافة ساوثغيت وهم إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، ولي كارسلي مدرب منتخب إنكلترا للشباب تحت 21 عاما، وغراهام بوتر المدرب السابق لتشيلسي، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي وباريس سان جيرمان، والإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول.

إيدي هاو: سيكون واحدا من ثلاثة مدربين إنكليز فقط يعملون في الموسم المقبل من الدوري الإنكليزي الممتاز عبر بوابة نيوكاسل.

ونجح هاو في إعادة نيوكاسل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشرين عاما، كما صعد ببورنموث إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، ويتميز بالكرة الهجومية التي تفضلها الجماهير الإنكليزية.

لي كارسلي: اللاعب السابق لديربي كاونتي وإيفرتون والذي قاد منتخب إنكلترا للفوز بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما الصيف الماضي.

وشارك كارسلي في 40 مباراة مع منتخب إيرلندا، كما سبق له تدريب كوفنتري وشيفيلد يونايتد وبرينتفورد ومانشستر سيتي وبرمنغهام.

غراهام بوتر: أقيل من تدريب تشيلسي في نيسان/ أبريل 2023 بعد سبعة أشهر فقط من العمل، وهو لا يعمل حاليا، لكنه حقق نجاحات كبرى مع أوسترساند السويدي، كما قاد برايتون لأفضل مرتبة له في تاريخه بالدوري الإنكليزي الممتاز.

ماوريسيو بوتشيتينو: قاد توتنهام لوصافة الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وفاز مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي بعد تجربة ناجحة مع ساوثهامبتون، لكنه رحل عن تدريب تشيلسي في حزيران/ يونيو الماضي.

غوارديولا: يعتبر نموذجا للكرة الحديثة وقد حقق إنجازات تاريخية مع مانشستر سيتي بقيادته لحصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، كما يرجع إليه الفضل في اكتشاف مجموعة من المواهب الحقيقية في صفوف منتخب الأسود الثلاثة.

يورغن كلوب: المدرب السابق لليفربول، بعد رحيله عن ملعب أنفيلد عقب مسيرة ملهمة، رفض تدريب أي فريق آخر بالدوري الإنكليزي الممتاز، لكن هل يكون مهتما بتدريب منتخب إنكلترا، كأول مدرب ألماني يقوم بهذه المهمة؟

(د ب أ)