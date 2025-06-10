ستة منتخبات آسيوية تطارد الفرصة الأخيرة للتأهل المباشر لمونديال 2026

الرياض: اختتمت الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد إقامة مباريات الجولة العاشرة.

وحجز المنتخب الأسترالي آخر بطاقة للعبور المباشر لنهائيات المونديال، عقب فوزه على مضيفه السعودي 2/ 1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالمجموعة الثالثة.

وتأهل عن قارة آسيا إلى كأس العالم مباشرة كل من إيران، وأوزبكستان، وكوريا الجنوبية، والأردن، واليابان وأستراليا، بينما ستخوض 6 منتخبات ملحقا آسيويا لتحديد هوية صاعدين آخرين إلى النهائيات.

وسيخوض المنتخب السعودي الملحق الآسيوي رفقة منتخبات إندونيسيا، والإمارات، وقطر، والعراق وعُمان، حيث ستجرى قرعة يوم 17 يوليو/ تموز المقبل سيتم بموجبها تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين تضمّ كل منها 3 منتخبات ليتأهل الأول عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم، بينما سيخوض صاحبا الوصافة ملحقا لتحديد المتأهل منهما إلى الملحق العالمي الذي سيمثل آخر فرصة للصعود إلى نهائي كأس العالم 2026.

وحسب النظام، يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما سيذهب الفائز منهما إلى ملحق دولي للعب يومي 26 و31 مارس/ آذار من عام 2026، والفائز فيه سيذهب مباشرة إلى كأس العالم.

(د ب أ)