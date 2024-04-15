“ستحدث مذبحة أكبر”.. مسؤولة في الأونروا تحذر من اجتياح رفح

مدريد: حذرت راكيل مارتي المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسبانيا، الاثنين، من أنه إذا اجتاحت إسرائيل رفح “ستحدث مذبحة أكبر” من تلك الحاصلة في قطاع غزة حتى اليوم.

وقالت مارتي خلال لقائها مع نواب في برلمان منطقة إكستريمادورا ذاتية الحكم في مدينة كاسيريس بإسبانيا، إن “التهديدات الإسرائيلية تجاه رفح أكبر مخاوفنا”.

وأضافت: “إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستكون هناك مذبحة أكبر من الحالية”.

وأشارت إلى الظروف غير الصحية للحياة في الخيام في رفح، وأن أكثر من 300 ألف شخص يعانون حاليا من مشاكل صحية مختلفة بسبب قطع اسرائيل المياه، واستخدام مياه ملوثة.

ولفتت إلى أنه ليس من المتوقع وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، وأن غزة تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.

وأوضحت مارتي أن الأونروا تستضيف حاليا ما يقرب من مليون شخص في مرافقها في المنطقة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتابعت “نواجه حربا يسقط فيها أكبر عدد من الضحايا من الأطفال في العالم. فقد قتل حتى الآن 14 ألف و500 طفل. بالإضافة إلى ذلك، قتل ما يقرب من 600 صحافي ومتطوع في منظمات مدنية”.

وذكرت أن مثل هذا الدمار الكبير لم يُشاهد من قبل، وأن منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود تشيران إلى أن الوفيات في المستشفيات وخاصة بين الأطفال قد زادت أكثر من أي وقت مضى، وأردفت: “يموتون بسبب نقص الدواء والجوع”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بينات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)