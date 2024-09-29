ستراسبورغ يسقط مارسيليا ويحرمه من مزاحمة سان جيرمان وموناكو على قمة الدوري الفرنسي

باريس: أهدر أولمبيك مارسيليا فرصة تقاسم قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة مباغتة صفر1/ أمام مضيفه ستراسبورجغ، اليوم الأحد، في ختام منافسات المرحلة السادسة للمسابقة.

وسجل مورييرا دييغو هدف ستراسبورغ الوحيد في الدقيقة 40.

وتوقف رصيد مارسيليا، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف باريس سان جيرمان وموناكو، اللذين يتواجدان على القمة حاليا.

في المقابل، ارتفع رصيد ستراسبورغ، الذي حقق فوزه الأول على مارسيليا منذ أكثر من 19 عاما ببطولة الدوري، إلى 9 نقاط في المركز الثامن.

ويرجع آخر انتصار لستراسبورغ على مارسيليا بالمسابقة إلى التاسع من نيسان/أبريل 2005، عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها.

(د ب أ)