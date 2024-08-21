سترلينغ يقيم خياراته بعد معرفته بخروجه من حسابات مدرب تشيلسي

لندن: ذكر تقرير إعلامي أن رحيم سترلينغ لا يتوقع المشاركة مع فريق تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أبلغه المدير الفني إنزو ماريسكا أنه لم يعد في حساباته.

واستبعد سترلينغ من قائمة الفريق التي ستواجه سيرفيت السويسري، غدا الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن تم استبعاده أيضا من المباراة التي خسرها تشيلسي بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي في إطار الجولة الأولى بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان ممثلو سترلينغ أصدروا بيانا قبل انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج يطلبون من خلاله “توضيح” مستقبل اللاعب الإنكليزي الدولي.

ولكن علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن استبعاده لم يكن مفاجئا لسترلينغ بعدما أبلغه ماريسكا عقب نهاية المران الذي أقيم يوم الجمعة الماضي إنه أصبح خارج حساباته وأنه ينبغي عليه تقييم خياراته.

وكان سترلينغ 29/ عاما/ واحدا من أبرز الصفقات الكبرى بتشيلسي عندما انضم إليه من مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (65 مليون دولار) في تموز/يوليو 2022، حيث وقع وقتها على عقد لمدة ثلاثة أعوام.

ويملك ماريسكا العديد من اللاعبين يلعبون في نفس مركز رحيم، وأصبح بيدرو نيتو، أحدث المنتقلين لتشيلسي، آخر اللاعبين الذين سيشكلون منافسة في هذا المركز.

كما يتردد أن جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، والذي لعب لتشيلسي معارا في 2023، وافق على العودة لستامفورد بريدج، وهو ما سيقلص من فرص سترلينج.

ولعب سترلين 81 مباراة على مدار موسمين مع تشيلسي وسجل 19 هدفا، ولكنه فشل باستمرار في الارتقاء لمستوى التوقعات التي تم وضعها بناء على تألقه مع مانشستر سيتي، الذي توج معه بأربعة ألقاب للدوري.

(د ب أ)