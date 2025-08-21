ستكون “جدعون 2” تدريجية حتى 2026.. بـ5 فرق و130 ألف جندي “احتياط”: أي كاذب أنت يا كاتس؟  

يوآف زيتون

نشر الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى تفاصيل العملية البرية الكبيرة التي تخطط لها قيادة المنطقة الجنوبية لاحتلال مدينة غزة، التي سيشارك في ذروتها حوالي 130 ألف جندي احتياط وخمس فرق نظامية. وأشار الجيش إلى أن الأمر يتعلق بعملية تدريجية لـ “السيطرة على غزة” ستستمر حتى سنة 2026، وأوضح يأخذ بالحسبان حياة المخطوفين، وأيضاً تنشيط القوات – “في عملية طويلة مع تخطيط متطور وديناميكي، سيحصل من خلالها على صفقة”.

قد تجري العملية بصورة بطيئة أيضاً في السنة القادمة، وبدأ الجيش صباحاً بإرسال أوامر تجنيد لحوالي 40 ألف من رجال الاحتياط. رئيس الأركان الجنرال أيال زمير، كما نشر أمس في “واي نت”، صمم أمام المستوى السياسي على أن يكون التجنيد نفسه بدءاً من أيلول للسماح لعشرات آلاف جنود الاحتياط بمواصلة العطلة الصيفية مع أولادهم، وأن يكونوا حاضرين في بداية السنة الدراسية مع عائلاتهم.

إلى جانب عشرات الآلاف الذين يخدمون في الاحتياط، ستتضمن العملية التي سيناقشها الكابنت في الأيام القريبة القادمة، خمس فرق نظامية تابعة للجيش الإسرائيلي، وستضم في ذروتها في الأشهر القادمة 12 طاقماً حربياً لوائياً، وهذه كمية صغيرة بالنسبة للفرق التي ستفعل، مقارنة مع بداية الحرب. إلى جانب الـ 12 لواء، سيستخدم أيضاً لواءين قطريين من فرقة غزة كقوة نشطة في منطقة غزة. ويقدر الجيش انضمام 110 – 130 ألفاً من رجال الاحتياط في ذروة العملية، وهؤلاء سيجندون على ثلاث دفعات لإعطاء طول النفس، حتى بثمن إطالة العملية البرية: في أيلول، وتشرين الثاني، وآذار السنة القادمة.

إضافة إلى ذلك، قرر الجيش تمديد الأمر رقم 8 بصورة متفاوتة، لمن يخدمون في الاحتياط، الذين هم الآن في القطاعات المختلفة وستكون فترة التمديد حوالي 40 يوماً. وقرر الجيش أيضاً أن سيكون للقوات النظامية إجازات تنشيط، ولن يكون نفس العبء الذي استمر أسابيع طويلة متواصلة داخل غزة، كما حدث في السنة الأولى من الحرب. “نحن قبيل عملية طويلة، مع مراحل من إخلاء السكان، وهجمات من الجو، وحصار، وسيطرة، وبعد ذلك عملية برية”، قال الجيش.

وأضاف الجيش أن “للخطة مراحل مختلفة، وستكون متطورة وديناميكية. وسنعرف كيف سنكون مرنين حتى في حالة وجود صفقة تبادل للمخطوفين”. وأشار الجيش أيضاً إلى أنه “حوالي نصف من تم تجنيدهم للاحتياط لن يكونوا مقاتلين، بل سيكونون في مقرات القيادة، والاستخبارات، وسلاح الجو وسلاح البحرية”. وقال أيضاً: “سنقيم مستشفيات ميدانية وبنى تحتية في وسط القطاع كجزء من مهمة الإخلاء، بالتعاون مع منظمات أجنبية”.

وقال الجيش: “لم يبق لحماس إلا لواءان: في بلدات الوسط، وفي مدينة غزة. وهزيمتها مفهوم يحمل معاني مختلفة. هناك أنفاق استراتيجية في مدينة غزة لم تعالج بعد، وهي جزء من أهداف العملية”. وأوضح الجيش: “سنأخذ في الحسبان كل الضغوط، وكذلك أمن المخطوفين وأمن قواتنا”.

حول قضية استمرار خدمة زامير، أكد الجيش أن “رئيس الأركان لم يهدد بالاستقالة ولا ينوي الاستقالة. مسؤوليته كبيرة على الجنود وعلى مهماته. وعندما يكون هناك عدم اتفاق في الغرف المغلقة، فسيقول موقفه بحزم ومسؤولية”.

كاتس “يدعو جنود الاحتياط لخدمة العلم”

في غضون ذلك، زار وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قيادة المنطقة الجنوبية مع رئيس الأركان، حيث عرضت عليه تفاصيل الخطة العملية من أجل “السيطرة على مدينة غزة وخلق الظروف لإنهاء الحرب”، حسب تعبير بيان مكتبه. وجاء أن الوزير حصل على عرض شامل من قائد المنطقة الجنوبية، الجنرال ينيف عاشور، وعروض أخرى من نائب قائد المنطقة، الجنرال (احتياط) يوسي بخر، وغيره من القادة.

على خلفية إرسال عشرات آلاف أوامر الاحتياط، قال كاتس: “ندعو جنودنا الأبطال في الاحتياط الآن إلى خدمة العلم، وفي الجيش النظامي وفي الخدمة الدائمة، للعمل على تحرير المخطوفين، وهزيمة حماس وإنهاء الحرب ضمن الشروط التي وضعتها إسرائيل. أوجهكم لاستخدام كل الأدوات والقوة لضرب العدو حتى إخضاعه وحماية جنود الجيش الإسرائيلي. هذا هو الاعتبار الأسمى، ومن لديه ادعاءات فعليه التوجه إلي”.

في هذه الأثناء، بدأ رجال الاحتياط في تلقي بيانات الاستدعاء الأوتوماتيكية، التي قيل فيها “أيها الجندي العزيز، في إطار عملية “عربات جدعون 2″، عليك الحضور إلى نقطة تجمع وحدتك بالأمر 8 بتاريخ 2 أيلول 2025. ندرك الفترة القصيرة للإنذار، ونقدر خدمتك، وسنكون في خدمتك كلما اقتضى الأمر ذلك. للمصادقة والانتهاء، يجب الضغط على رقم 1”.

“جفعاتي” عاد إلى جباليا: “يدمرون بنى تحتية للإرهاب”

في غضون ذلك، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء جفعاتي بقيادة الفرقة 162 عادت في الأيام الأخيرة إلى نشاطات واسعة في منطقة جباليا وعلى مداخل مدينة غزة. “القوات تدمر بنى تحتية للإرهاب فوق الأرض وتحتها، وتصفي مخربين وتعزز السيطرة العملية في المنطقة، وهكذا تمكن من توسيع الهجوم إلى أماكن أخرى ومنع المنظمات الإرهابية من العودة إلى مواقعها”، وتابع قوله: “تم تحذير السكان المدنيين في منطقة القتال وطلب منهم الإخلاء إلى الجنوب لحمايتهم وتقليص المس بالأشخاص غير المشاركين في القتال”.

في نقاشات أجريت أمس مع زامير، صادق كاتس على خطة الهجوم لاحتلال مدينة غزة، وقال إن هدفها، ضمن أمور أخرى، هو السيطرة على المدينة وخلق الظروف لإنهاء الحرب مع تحرير كل المخطوفين، وتجريد حماس من سلاحها وإجلاء كبار قادتها، وتجريد غزة من السلاح، وتأمين مجال آمن للدفاع عن المستوطنات والحفاظ على حرية نشاطات أمنية للجيش الإسرائيلي”. حسب ادعاء كاتس، عند استكمال العملية “ستغير غزة صورتها ولن تظهر كما في السابق”.

وعود مشابهة سبق وأعطيت، منها من رئيس الحكومة نفسه – الذي وعد بأن عملية “عربات جدعون” ستؤدي إلى هزيمة حماس. عملياً، كان يمكن أن تخلق العملية ظروفاً لصفقة مخطوفين، ولكنها انتهت بدون تحقيق الهدف، رغم تحقيق السيطرة على 75 في المئة من مساحة القطاع. والآن، الخطة الجديدة ستسمى “عربات جدعون 2” – بعد معضلة في جهاز الأمن حول تسميتها.

هآرتس 21/8/2025