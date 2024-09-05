ستولتنبرغ: أوكرانيا حققت الكثير في هجوم كورسك

أوسلو: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في أوسلو اليوم الخميس إن أوكرانيا حققت “الكثير” في هجومها على كورسك في روسيا لكن من الصعب القول كيف سيتطور الوضع فيما بعد.

وأضاف ستولتنبرغ “الأوكرانيون فقط هم من بوسعهم اتخاذ الخيارات الصعبة المطلوبة، مثل مكان نشر قواتهم ونوع الحرب المناسب في هذه الحالة”.

وتتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا بينما أقدمت القوات الأوكرانية على توغل جريء في منطقة كورسك الروسية بشنها، في السادس من أغسطس آب، أكبر هجوم أجنبي على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ستولتنبرغ إن من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها وهذا يتضمن استخدام صواريخ بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية.

وقال ستولتنبرغ “مسرور لأن دولا كثيرة من حلف شمال الأطلسي أتاحت هذه الفرصة، وتلك التي لا تزال تفرض قيودا خففت القيود حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها”.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الجمعة اجتماعا لمجموعة رامشتاين، وهي تحالف من الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة. ومن المتوقع أن يطلب زيلينسكي في الاجتماع تعزيز إرسال الأسلحة، وتحديدا الصواريخ بعيدة المدى، وفقا لمجلة دير شبيغل الألمانية.

ودعا زيلينسكي الحلفاء إلى المساعدة في الدفاعات الجوية وإزالة القيود التي تمنع كييف من استخدام الأسلحة التي تحصل عليها في توجيه ضربات بعيدة المدى في روسيا.

وقال ستولتنبرغ في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي إنه لا يرى أي تهديد عسكري وشيكا ضد دول حلف شمال الأطلسي لكنه أضاف أن هناك خطرا قائما من الإرهاب والهجمات الإلكترونية والتخريب.

(رويترز)