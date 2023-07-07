ستولتنبرغ: قمة الناتو “ستؤكد” أن أوكرانيا ستصبح عضوا بالحلف

بروكسل: أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، الجمعة أن قادة الحلف “سيعيدون التأكيد” خلال قمتهم الأسبوع المقبل في ليتوانيا أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه مستقبلا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: “أتوقع أن يؤكد قادتنا (31 دولة) مجددا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأن يتحدوا حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها”.

وأضاف في المؤتمر الذي يأتي قبل قمة الناتو المقررة بالعاصمة فيلنيوس في 11 و12 يوليو/ تموز، أن الحلف مستعد “لإرسال رسالة واضحة، هي أن حلف الناتو يقف موحدًا وأن العدوان الروسي لن يؤتي ثماره”.

وأوضح ستولتنبرغ أن رؤساء دول وحكومات الناتو سيتبنون سلسلة من الإجراءات لجعل “أوكرانيا أقوى”، دون ذكر ماهيتها.

وقال إنه يتوقع من القادة “إعادة التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف الناتو، وأن يتحدوا حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها”.

ومن المقرر أن يوافق القادة أيضًا على برنامج مساعدة على عدة سنوات “لضمان التشغيل البيني الكامل” بين الجيش الأوكراني وحلف شمال الأطلسي، وإنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا، وهو عبارة عن منصة استشارية للأزمات.

(الأناضول)