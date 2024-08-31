ستولتنبرغ يؤيد الهجوم الأوكراني في روسيا

برلين: أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن تأييده الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، متحدثا في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية عن حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وقال ستولتنبرغ “الجنود والدبابات والقواعد العسكرية الروسية أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي”.

واعتبر أن حق أوكرانيا التي غزتها روسيا منذ أكثر من 900 يوم، في الدفاع عن النفس “لا يتوقف عند الحدود”.

وهذا الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلِق في آب/ أغسطس في شكل مفاجئ “لم يتم التخطيط له مع الناتو، والحلف لم يؤدِّ أي دور”، وفق ستولتنبرغ. لكن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا عبر شحنات أسلحة ومعدات تعتبر “حيوية” للتصدي للغزو الروسي.

ورحب ستولتنبرغ أيضا بـ”التزام ألمانيا الواضح بأن تظل أكبر مانح عسكري لأوكرانيا في أوروبا وثاني أكبر مانح عسكري على الصعيد العالمي”.

وكانت الحكومة الألمانية تعرضت الأسبوع الماضي لانتقادات شديدة فيما يتعلق بمساعداتها العسكرية لأوكرانيا التي سيجري خفضها عام 2025. لكنّ المستشار أولاف شولتس أكد لكييف أنها ستستمر في تلقي المعدات العسكرية التي يحتاجها جيشها.

وعلى الرغم من هذا الهجوم في منطقة كورسك، تواصل موسكو تحقيق تقدم مطرد في دونيتسك الأوكرانية التي لا تزال مركز القتال.

والجمعة أعلن الجيش الروسي سيطرته على ثلاث قرى إضافية هي نوفوجيلاني وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وسينكيفكا في منطقة خاركيف.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بأن جيشه يواجه وضعا “شديد الصعوبة” قرب بوكروفسك، وهي مركز لوجستي رئيسي يبعد عنه الجنود الروس الآن أقل من عشرة كيلومترات.

(أ ف ب)