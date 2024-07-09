ستولتنبرغ يحث حلف شمال الأطلسي على مواصلة دعمه لأوكرانيا

واشنطن: حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ زعماء الحلف اليوم الثلاثاء على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، وقال إن نتيجة الصراع ستشكل الأمن العالمي لعقود من الزمن.

وفي بداية قمة في العاصمة الأمريكية واشنطن للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي، قال ستولتنبرغ إن الحلف يجب أن يظهر نفس العزم الذي أظهره في لحظات مهمة أخرى من تاريخه.

وقال ستولتنبرغ “لا توجد خيارات مجانية مع روسيا العدوانية كجارة. لا توجد خيارات خالية من المخاطر في الحرب”.

وأضاف “التكلفة الأكبر والمخاطرة الأكبر ستكون إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.

(رويترز)