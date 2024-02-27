ستولتنبرغ يرحب بموافقة المجر على عضوية السويد بالناتو

أنقرة: رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ، بموافقة البرلمان المجري على انضمام السويد إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ، في منشور على حسابه بمنصة إكس، الثلاثاء، إن “عضوية السويد ستجعلنا جميعا (دول الحلف) أقوى وأكثر أمانا”.

وأكد أنه يرحب بموافقة البرلمان المجري على مشاركة السويد في حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنها ستكون العضو الـ32 بالناتو.

وبعد موافقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي في 23 يناير/ كانون الثاني، اتجهت الأنظار نحو موافقة المجر وهي الأخيرة.

وبسبب بعض التوترات بين المجر والسويد طال أمد عملية الموافقة، وطرح الجانب المجري شرط قيام رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بزيارة بودابست من أجل إكمال التصويت والموافقة.

وناقش كريسترسون عضوية بلاده في ناتو مع نظيره المجري فيكتور أوربان في العاصمة بودابست في 23 شباط/ فبراير الجاري.

وأمس الاثنين، صدّق البرلمان المجري على طلب انضمام السويد إلى الناتو، لتنال ستوكهولم موافقة جميع الدول الأعضاء على انضمامها للحلف.

(الأناضول)