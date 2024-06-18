ستولتنبرغ يهدد بكين ويدعو الى مد أوكرانيا بالمزيد من الاسلحة

واشنطن: دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي يزور واشنطن إلى جعل الصين تدفع ثمن دعمها لروسيا، بينما أعلن عن زيادة ملحوظة في الإنفاق الدفاعي لدول الحلف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ أن كييف بحاجة إلى تمويل عسكري ثابت، مشيدا بالزيادة في ميزانيات الدفاع لأعضاء الحلف.

ويزور ستولتنبرغ الذي سينهي ولايته قريبا واشنطن للتحضير لقمة حلف الأطلسي التي ستعقد في العاصمة الفدرالية الأميركية في تموز/يوليو بمناسبة ذكرى تأسيسه الخامسة والسبعين.

وقال ستولتنبرغ في مركز ويلسون في واشنطن “كلما زادت مصداقية دعمنا على المدى الطويل، ستدرك موسكو بشكل أسرع أنها لا تستطيع أن تجعلنا في حالة انتظار لا نحرك ساكنا”.

وأضاف: “قد يبدو الأمر متناقضا، لكن الطريق إلى السلام يمر عبر تسليم اوكرانيا المزيد من الأسلحة”.

عواقب

وقال في خطابه إن الرئيس الصيني شي جينبينغ “يسعى جاهدا لإعطاء الانطباع بأنه لا يتدخل في هذا النزاع لتجنب العقوبات والحفاظ على الصفقات التجارية”.

وأضاف أن بكين “تغذي أكبر نزاع مسلح في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأوضح “لا يمكن أن تحصل الصين على الاثنين. على الغرب في مرحلة ما أن يجعل الصين تدفع ثمنا إلا إذا غيرت الصين مسارها. يجب أن يكون هناك عواقب”.

وتتزايد انتقادات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، للمساعدات التي تقدمها الصين وشركاتها للمجهود الحربي الروسي والتي تزود القطاع العسكري بالمكونات والمعدات، وهو ما يؤثر على ساحة المعركة في أوكرانيا.

وتنفي الصين تزويد روسيا بالأسلحة بشكل مباشر.

وهذا ليس الحال بالنسبة لكوريا الشمالية، وانتهز الأمين العام للحلف الفرصة للتنديد بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء والأربعاء إلى بيونغ يانغ.

وصرح للصحافيين “هذا يدل إلى أي درجة بات الرئيس بوتين وموسكو يعتمدان الآن على الدول الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. إن أقرب أصدقائهم وأكبر داعمي المجهود الحربي الروسي – الحرب العدوانية – هم كوريا الشمالية وإيران والصين”.

واستند الى الأرقام التي أوردتها أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والتي تفيد بأن كوريا الشمالية سلمت روسيا مليون قذيفة.

وقال ستولتنبرغ “يستمر تدفق الأسلحة … نراهم يقومون بتحميل العربات ويعبرون الحدود بين كوريا الشمالية وروسيا”.

2% من إجمالي الناتج الداخلي

كما أكد الأمين العام للحلف أن الناتو سيتولى مسؤولية الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا الذي كانت تتولاه واشنطن حتى الآن، لترسيخه بشكل أفضل على المدى الطويل قبل أقل من خمسة أشهر من الانتخابات الأميركية وتحسبا في حال فوز دونالد ترامب.

وبحسب دبلوماسيي حلف شمال الأطلسي، فهو يريد التحقق من عدم انقطاع تدفق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقرار من البيت الأبيض في حال فوز ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر علمًا أنه قال إنه يريد إنهاء الحرب.

ولطالما أعرب ترامب، منافس بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، عن غضبه من حلفاء الناتو الذين يعتبر أنهم لا يساهمون بما يكفي، حتى أنه أشار مؤخرا إلى أنه سيشجع روسيا على مهاجمتهم إذا لم يلتزموا بنسبة الإنفاق المتفق عليها.

ورحب ستولتنبرغ كذلك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع الماضي، والذي ينص على تقديم قرض لاوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار ممول من الأصول الروسية المجمدة، فضلا عن مصادقة الكونغرس الأميركي على حزمة بقيمة 60 مليار دولار دعما لأوكرانيا بعد أشهر من المماطلة.

وأكد الأمين العام للحلف أيضا إن 23 من بين 32 دولة عضوا في طريقها للوفاء بتعهد مضى عليه عشر سنوات بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو مطلب طويل الأمد لواشنطن.

وقال ستولتنبرغ للرئيس الأميركي جو بايدن الذي استقبله في المكتب البيضوي “سوف ينفق 23 حليفاً 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر على الدفاع هذا العام”.

وأضاف “حلفاء الناتو يزيدون هذا العام الإنفاق الدفاعي بنسبة 18%. وهذه أكبر زيادة منذ عقود”.

وستضم قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها من 9 إلى 11 تموز/يوليو في واشنطن، أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا بما في ذلك السويد آخر عضو انضم إليه، وأيضا أربعة شركاء رئيسيين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وهم أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

(أ ف ب)