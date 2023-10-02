ستيلا مكارتني تعرض سراويل ساخنة وأقمشة مستدامة في أحد شوارع باريس- (صور)

باريس: أقامت ستيلا مكارتني عرضها لأزياء الربيع في الهواء الطلق بأحد شوارع باريس مع إطلالة على برج إيفل والأكشاك المكدسة بالمنتجات المستدامة في السوق.

وقدمت مكارتني في العرض مجموعة من الفساتين الأنثوية الخفيفة والسراويل الساخنة اللامعة.

وسارت العارضات على الرصيف وهن يستعرضن الفساتين القصيرة والمنتفخة، وبدلات الجاكار الذهبية، والمعاطف المطبوع عليها صور زهور ملونة، وأحزمة الخصر، مع دبابيس (بروش) من تصميم أندرو لوجان مما أضاف المزيد من البريق.



وقالت مكارتني للصحافيين، بعد العرض وعقب جلسة تصوير مع ضيوف من بينهم باريس هيلتون وكريس روك وتوني باركر، إن الفكرة من إشراك النساء والرجال في المجموعة هي إظهار أن “أي شخص يمكنه ارتداء هذه الملابس”.

وأشارت المصممة، التي أطلقت على الحدث اسم “السوق المستدامة التي تقودها حلول ستيلا”، إلى المعروض خلفها من أقمشة مصنوعة من الأعشاب البحرية والتفاح، والزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

(رويترز)