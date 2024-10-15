ست دعاوى قضائية جديدة ضد مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومبز

نيويورك: يواجه مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومبز المزيد من المشاكل القانونية، بعدما أقامت شركة قانونية في هيوستن بولاية تكساس ست دعاوى قضائية جديدة ضده في نيويورك، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية.

يشار إلى أن كومبز قيد الاحتجاز بالفعل لاتهامه بارتكاب عدة جرائم جنسية، حيث ينتظر المثول للمحاكمة.

وكشفت الشركة، التي تمثل 120 فردا يتهمون كومبز بسوء السلوك، أن ستة مدعيين، بينهم شخص كان قاصرا وقت حدوث الوقائع، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ورفض مديرو أعمال كومبز الادعاءات، في رد على طلب وكالة الأنباء الألمانية للتعليق، واتهمت الشركة القانونية بالرغبة في كسب الاهتمام الإعلامي.

وقالوا إن الحقيقة ستتكشف في النهاية، وستظهر أن كومبز لم يعتدي جنسيا على أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس.

ويذكر أن كومبز محتجز منذ نحو أسبوعين.

وكانت مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك اتهم كومبز بالاتجار في الجنس والجريمة المنظمة وجرائم أخرى.

(د ب ا)