ست قارات و45 دولة و120 مدينة تعلن السبت تضامنها مع فلسطين وترفض الحرب على غزة

لندن- “القدس العربي”: تشهد قارات العالم و120 مدينة وعاصمة في 45 دولة، يوم السبت 13 كانون الثاني/يناير أكبر تظاهرات احتجاجية في العالم على استمرار الحرب في غزة.

ويتوقع المنظمون مشاركة حشد كبير في التظاهرة الاحتجاجية السابعة التي تجري في لندن منذ بداية العدوان على غزة. وأصدر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بيانا قال فيه إنه وبموازاة مع جلسات محكمة العدل الدولية للاستماع للتهم الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة، ما يشير إلى تحول عالمي كبير في مواجهة الاحتلال.

ومن المتوقع أن تبدأ فعاليات المسيرة العالمية لنصرة فلسطين في لندن يوم السبت، بوصفها حدثا محوريا ضمن إطار يوم التضامن العالمي من أجل غزة في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الفعالية الكبرى بتنظيم من حملة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا. وقد اتحدت هذه المنظمات تحت راية موحدة لدعم القضية الفلسطينية.

وتهدف الجموع الحاشدة والمتوقعة في لندن لإرسال رسالة قوية إلى الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بأسره. وكذا تكثيف الضغط من أجل حمل إسرائيل على وقف هجماتها الوحشية المستمرة على غزة. ويعتبر هذا الحراك العالمي بمثابة محاكمة دولية للاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والشتات.

وجاء في بيان للتحرك العالمي من أجل غزة أن العالم سيخرج من أجل السلام في تطور تاريخي لحركة مناهضة الحرب، وسيشارك ملايين المحتجين في الشوارع وعلى مدى ست قارات.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي: “يوم التحرك العالمي من أستراليا وعبر آسيا وأوروبا والأمريكيتين، هو أول تحرك منسق للحركة الدولية ضد الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين . وسترسل رسالة قوية ليس للإسرائيليين بل للقوى الغربية التي تدعمهم بأن الرأي العام يقول: ليس باسمنا”.

وأضاف أن اليوم يمثل “جهدا جماعيا تقوده حركة مناهضة الحرب في بريطانيا والذي يتردد صداه بدعوة تتجاوز الأيديولوجيات والحدود”.

وتشمل المدن المشاركة في يوم التضامن مع غزة وفلسطين: بيونس أيرس، الأرجنتين، تيرانا في ألبانيا، فيينا، سيدني، أديلاد وميلبون (أستراليا)، دكا، برازيليا وساو باولو في البرازيل، تورنتو، ليماسول في قبرص، ريكيافك (أيسلندا)، أكرا (غانا)، كوبنهاغن، باريس، بغداد، دلهي، جاكرتا، برمين في ألمانيا، بالرمو في إيطاليا، أثينا، عمان، الكويت، طوكيو، أوساكا، شتغوغارت في ألمانيا.

وتشهد دول مظاهرات متعددة إلى جانب العاصمة كما في ألمانيا التي ستخرج تظاهرات من 21 مدينة فيها، والبرازيل التي ستشارك ست مدن فيها، والهند، إلى جانب دبلن في أيرلندا، وكوالمبور في ماليزيا، والمكسيك التي ستخرج تظاهرات من ثلاث مدن فيها، وستشهد المدن العالمية يوم الغضب والتضامن مع غزة وفلسطين في أمستردام في هولندا، وبورت لويس في موريشوس، وواشنطن.