سجال بين فتح وحماس بسبب مشاكل غزة وتصريحات أبو مرزوق  

غزة- “القدس العربي”:

رفضت حركة فتح والسلطة الفلسطينية، التصريحات الأخيرة لموسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والتي حمّل فيها السلطة، المسؤولية عن الأوضاع السيئة التي يعيشها قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، معقبا على تصريحات أدلى بها أبو مرزوق خلال لقاء تلفزيوني: “تابعنا تصريحات السيد أبو مرزوق وسمعنا ما قاله عن المشاكل في غزة، وأن السبب في ذلك هي السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب ما تحدث عنه بشأن اجتماع الأمناء العامين وأنه لم يتم الحديث عن أي شيء فيه”.

وأضاف: “نريد أن نقول أن السلطة الوطنية تقوم بواجبها الصحي والتعليمي والزراعي، وحتى في سلطة المياه تقوم بواجبها بشكل يومي”.

وكان أبو مرزوق اتهم السلطة الفلسطينية بأنها وقفت في وجه حماس عندما أرادت حل مشاكل غزة، وأنها عطّلت مشروع محطة كهرباء جديدة ممولة من البنك الإسلامي للتنمية، بأكثر من 100 مليون دولار.

ووفق أبو مرزوق، فقد طلبت حماس من مصر الموافقة على المشروع، لأن شرط البنك أن تُبنى المحطة في رفح بسيناء، لتجنب ضرب إسرائيل للمحطة، وأن مصر وافقت لكنها اشترطت موافقة السلطة، وأضاف: “لم توافق السلطة في هذا الوقت على المشروع”.

وتابع وهو يتحدث عن مشكلة الكهرباء في غزة: “نحن الآن متفقون على خط للغاز ووافقنا على ذلك، وقطر مستعدة لتمويل المحطة الحالية بالغاز، لكن السلطة هي المعيق؛ لأن المحطة تنتج الآن تنتج 110 كيلو واط، وإذا ما تم تحويلها للغاز فإنها ستنتج 450 كيلو واط”.

غير أن الناطق باسم فتح، رد على تلك الاتهامات بالقول: “إن السلطة الفلسطينية تجتمع سنويا بالمانحين لوضع خطة تنموية من أجل تنمية القطاع والضفة، وغزة تكون في قلب محادثات الرئيس والوزراء”.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 40 مليون شيكل “الدولار يساوي 3.7 شيكل” يتم استقطاعها من أموال السلطة الفلسطينية، من قبل إسرائيل بسبب موضوع الكهرباء في غزة، مؤكدا أن السلطة تشرف على كل المشاريع التنموية في القطاع. وأضاف: “لو كانت السلطة لا تريد ذلك فهي لا تريد، وبالإمكان أن تمنع”.

لكنه قال: “من الواضح أن هناك أزمة داخل حماس عبّر عنها بشكل واضح السيد أبو مرزوق”، وأضاف: “مَن يقود غزة ويحكم القطاع ويسيطر عليه هي حركة حماس، فمن الواجب أن تقوم بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأكد أن المشاكل في قطاع غزة “يتحمل مسؤوليتها الانقسام ومن تسبب به وهي حركة حماس”.

وفي السياق، رفض رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، اتهامات أبو مرزوق للسلطة الفلسطينية، وقال “إن حماس في قطاع غزة تعيق مشروع تحويل محطة توليد الكهرباء في غزة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود الصناعي، ما سيتيح زيادة إنتاجها إلى 140 ميغا واط”.

وأشار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى أن شركة كهرباء قطاع غزة ترفض استكمال الاتحاد الأوروبي التدقيق على حساباتها لتمويل المشروع البالغة تكلفته 8 ملايين دولار.

وقال: “شركة توزيع الكهرباء في غزة أعلنت بأنها تحول الأموال التي تجبيها من المواطنين إلى حماس، التي ترفض بدروها إرسال تلك الأموال إلى وزارة المالية”.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة كهرباء كبيرة، لم يجر حلها حتى اللحظة، بسبب نقص الإمدادات، حيث يصل التيار الكهربائي للسكان لمدة 8 ساعات وصل، مقابل مثلهن قطع، وهو أمر دفع بالسكان مؤخرا للاحتجاج على هذه الأزمة.

يشار إلى أن أبو مرزوق قال إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي استضافته مصر مؤخرا، لم يناقش أياً من الملفات الرئيسة، وقال: “فقط عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجهة نظره، وعرضت الفصائل الحاضرة وجهات نظرها، وانتهى اللقاء على هذا المنوال”.

وأضاف: “الرئيس الفلسطيني قال إن هناك 3 قضايا رئيسية، وعلى الجميع الالتزام بها، وهي المقاومة السلمية، والشرعية الدولية، ومنظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. بينما الفصائل الأخرى ذكرت موقفها من هذه القضايا، وعبّرت معظمها عن المقاومة الشاملة عوضا عن المقاومة السلمية، وعرضت أيضا وجهات نظر مختلفة حول القضايا المطروحة”.