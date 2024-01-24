سياسة | عربي

سجال حاد تحت قبة البرلمان اللبناني بين النواب التغييريين ونواب “حركة أمل”- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”:

لم تخل جلسة مناقشة موازنة عام 2024 من سجالات حادة بين أعضاء مجلس النواب اللبناني وخصوصاً بين نواب التغيير ونواب “حركة أمل” بعدما طلب النائب التغييري ملحم خلف الكلام في النظام في أول الجلسة للتحدث عن عدم دستورية الجلسة وضرورة عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية لأن المجلس هو حالياً هيئة ناخبة.

إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض إعطاء خلف الكلام وقال له “أعطيك الكلام أثناء المناقشة”، غير أن خلف أصرّ على المتابعة والتأكيد على أولوية انتخاب الرئيس، فقال له بري “ما رح أعمل منك بطل وأخرجك من الجلسة”، فرد النائب التغييري فراس حمدان “ما حدا بيضهر من الجلسة”.

وتدخلت النائبة بولا يعقوبيان مؤيدة زميلها ملحم خلف، وقالت “ألغيتم الكلام في الاوراق الواردة وتلغون الآن الكلام بالنظام وتضربون الدستور”، فاعترض نائب “حركة أمل” قبلان قبلان وطالب بالاستمرار في الجلسة التشريعية والكف عن مساجلة رئيس البرلمان.

كذلك تدخّل معاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل وتوجّه للنواب التغييريين بالقول “نحن نناقش الموازنة ولدى المناقشة لا يجوز مناقشة أمر آخر بحسب الدستور”، فعارضت يعقوبيان هذا الكلام وقال حمدان “خلصنا بلطجة”. فانفعل خليل وقال للنواب التغييريين: “مين قاريكم قرطة مافيات”، فردت يعقوبيان “مطلوب للعدالة وعم تحكي بمافيات؟”.

وهنا حاول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تهدئة الموقف وكذلك فعل الرئيس بري، فقال النائب خليل “سكتنا على قرطة ولاد صار إلنا سنتين”.

بعد ذلك، تولى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تلاوة تقرير اللجنة وشرح التعديلات التي شملت 87 مادة من أصل 133.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ميقاتي مستمر في عمله ولا يفكر بالاعتزال.. وتحركات لسفراء اللجنة الخماسية للفصل بين الرئاسة والميدان
منذ 17 ساعة
حزب الله يرد على الاغتيالات وقصف المنازل بصواريخ على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية
23 - يناير - 2024
حزب الله يرد على محاولة فرض توازن التهجير والتهديد بحرب: مستعدون لأي احتمال
22 - يناير - 2024
إسرائيل تطارد كوادر حزب الله في سياراتهم ونتنياهو أشرف شخصياً على محاولة اغتيال في جنوب لبنان- (صورة وفيديو)
21 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية