سجال حاد تحت قبة البرلمان اللبناني بين النواب التغييريين ونواب “حركة أمل”- (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”:

لم تخل جلسة مناقشة موازنة عام 2024 من سجالات حادة بين أعضاء مجلس النواب اللبناني وخصوصاً بين نواب التغيير ونواب “حركة أمل” بعدما طلب النائب التغييري ملحم خلف الكلام في النظام في أول الجلسة للتحدث عن عدم دستورية الجلسة وضرورة عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية لأن المجلس هو حالياً هيئة ناخبة.

إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض إعطاء خلف الكلام وقال له “أعطيك الكلام أثناء المناقشة”، غير أن خلف أصرّ على المتابعة والتأكيد على أولوية انتخاب الرئيس، فقال له بري “ما رح أعمل منك بطل وأخرجك من الجلسة”، فرد النائب التغييري فراس حمدان “ما حدا بيضهر من الجلسة”.

الرئيس بري للنائب ملحم خلف: ما رح اعمل منك بطل وطلعك من القاعة pic.twitter.com/DBn5hUVrfb — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 24, 2024

وتدخلت النائبة بولا يعقوبيان مؤيدة زميلها ملحم خلف، وقالت “ألغيتم الكلام في الاوراق الواردة وتلغون الآن الكلام بالنظام وتضربون الدستور”، فاعترض نائب “حركة أمل” قبلان قبلان وطالب بالاستمرار في الجلسة التشريعية والكف عن مساجلة رئيس البرلمان.

كذلك تدخّل معاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل وتوجّه للنواب التغييريين بالقول “نحن نناقش الموازنة ولدى المناقشة لا يجوز مناقشة أمر آخر بحسب الدستور”، فعارضت يعقوبيان هذا الكلام وقال حمدان “خلصنا بلطجة”. فانفعل خليل وقال للنواب التغييريين: “مين قاريكم قرطة مافيات”، فردت يعقوبيان “مطلوب للعدالة وعم تحكي بمافيات؟”.

اندلع سجالٌ حاد وكبير بين عدد من النواب في مستهل جلسة مجلس النواب، وذلك حينما طلب النائب ملحم خلف طلب الكلام لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك. وكان خلف اعترض على التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، متحدثاً عن عدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي. في غضون ذلك.. pic.twitter.com/2PQNRBDaW0 — ﮼محَمَّد،فَرحَاتْ (@mhamadfarhat) January 24, 2024

وهنا حاول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تهدئة الموقف وكذلك فعل الرئيس بري، فقال النائب خليل “سكتنا على قرطة ولاد صار إلنا سنتين”.

بعد ذلك، تولى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تلاوة تقرير اللجنة وشرح التعديلات التي شملت 87 مادة من أصل 133.