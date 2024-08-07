سجال في مجلس الأمن بسبب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.. ممثل الجزائر يرد على نظيره الروسي- (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

اضطر ممثل الجزائر في مجلس الأمن الدولي إلى الرد بحزم على إشارة ضمنية ضد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، خلال كلمة لممثل روسيا، الذي أشار لإيمان بأنها “رجل”، وذهب لربط مشاركتها في أولمبياد باريس بـ”مخطط غربي”!

وقال المنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر في نيويورك، توفيق كودري: “أعتذر عن طلب الكلمة لمرة ثانية، لكن وفد بلادي لم يكن يتمنى أن يتم مزج السياسية بالرياضة وخصوصا خلال الألعاب الأولمبية الجارية حاليا، استمعنا إلى إشارة ضمنية لكنها كانت موجهة بوضوح إلى رياضية بطلة من بلادي، أود أن أؤكد ما يلي: إن الملاكمة الشجاعة إيمان خليف ولدت أنثى، عاشت طفولتها بنتا يافعة ومارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس”.

وأضاف كودري: “أؤكد هنا، لا يوجد أدنى شك حول ذلك إلا مَن له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها، في الأخير أكتفي بإحالة الجميع إلى اللجنة الأولمبية الدولية نفسها والتي بكامل الوضوح وبشهادتها التي تقسم ظهر كل مشكك في بطلتنا الشجاعة الأبية حفيدة النساء الجزائريات الحرات لبلدي”.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت أكثر من مرة سلامة وصحة مشاركة إيمان خليف في دورة باريس 2024، ردا على مزاعم للاتحاد الدولي للملاكمة بفشل الرياضية المذكورة في اختبار ” تحديد الجنس”.

وقد شن الروسي عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة (الذي يوصف بأنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، هجوما حادا على اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين الماضي، بسبب سماحها للملاكمة الجزائرية إيمان خليف بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، المقامة حاليا بباريس.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة، الممول من قبل شركة نفط روسية، والمتهم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بـ”الفساد أيضا”، قد أقصى الجزائرية خليف من بطولة العالم في العام الماضي، بعد هزيمتها لملاكمة روسية، بحجة ارتفاع معدلات هرمون تستوستيرون لديها، رغم أن الاتحاد لم يكشف النتائج المزعومة بدعوى أنها سرية.

ولم تتأخر اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية في الرد على كريمليف، حيث قالت في بيان: “نود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي أن الجزائر ليست عضوا في الاتحاد الدولي للملاكمة، ونحن لا نعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية، بطلتنا، إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة الباطلة”.

يذكر أن خليف ستلاقي الصينية يانغ ليو، في نهائي وزن أقل من 66 كيلوغرام غدا الجمعة، على ملعب فيليب شاترييه برولان غاروس بباريس.