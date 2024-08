روسيا.. سقوط عدد من القتلى والجرحى بتمرد في أحد السجون- (فيديوهات)

موسكو 23 أغسطس آب – قالت وسائل إعلام رسمية روسية إن مجموعة من السجناء احتجزوا رهائن في سجن بمنطقة فولغوغراد اليوم الجمعة وإن واحدا على الأقل من حراس السجن قُتل.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مقطعا مصورا ظهر فيه اثنان على الأقل من المهاجمين، وقال أحدهما إنهما من مقاتلي تنظيم “الدولة” وإنهما سيطرا على السجن في بلدة سوروفيكينو.

وفي المقطع، ظهر ما لا يقل عن أربعة من حراس السجن بالزي الرسمي مستلقين على الأرض أو جالسين في برك من الدماء.

وذكرت إدارة السجون في بيان “خلال جلسة للجنة التأديبية، احتجز سجناء موظفين في المؤسسة العقابية رهائن”.

وأضافت “يجري حاليا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وهناك خسائر”.

The road to penal colony 19 is blocked. The cars are not allowed to pass by traffic police officers.

In connection with the emergency incident in penal colony-19 of the Volgograd region, a group of employees of the central office of the Federal Penitentiary Service of https://t.co/AuEX0eD621 pic.twitter.com/fp8TZksAfK

— OlgaRom🇷🇺🇷🇸🇮🇱 (@rinrom_r) August 23, 2024