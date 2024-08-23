سياسة | دولي | روسيا

روسيا.. سقوط عدد من القتلى والجرحى بتمرد في أحد السجون- (فيديوهات)

منذ 16 دقيقة

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موسكو 23 أغسطس آب – قالت وسائل إعلام رسمية روسية إن مجموعة من السجناء احتجزوا رهائن في سجن بمنطقة فولغوغراد اليوم الجمعة وإن واحدا على الأقل من حراس السجن قُتل.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مقطعا مصورا ظهر فيه اثنان على الأقل من المهاجمين، وقال أحدهما إنهما من مقاتلي تنظيم “الدولة” وإنهما سيطرا على السجن في بلدة سوروفيكينو.

وفي المقطع، ظهر ما لا يقل عن أربعة من حراس السجن بالزي الرسمي مستلقين على الأرض أو جالسين في برك من الدماء.

وذكرت إدارة السجون في بيان “خلال جلسة للجنة التأديبية، احتجز سجناء موظفين في المؤسسة العقابية رهائن”.

وأضافت “يجري حاليا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وهناك خسائر”.

ويُصنف السجن على أنه مستعمرة عقابية “بنظام قاس” ويسع لنحو 1241 سجينا، وفقا لموقع إدارة السجون على الإنترنت.

(وكالات)

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