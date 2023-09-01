سجن إيراني و4 عراقيين مدى الحياة بعد إدانتهم بقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في بغداد

بغداد: قال مصدران قضائيان إن محكمة أصدرت اليوم الخميس حكما بسجن إيراني وأربعة عراقيين مدى الحياة لإدانتهم بقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في بغداد في العام الماضي.

وقالت الشرطة حينئذ إن ترويل قُتل أثناء محاولة فاشلة لخطفه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف أحد المصدرين “الرجل الإيراني كان العقل المدبر للجريمة”. وتابع قائلا إن إلقاء القبض على المتهمين الخمسة تم في العراق بعد فترة وجيزة من مقتل ترويل.

ولم يذكر المسؤولون في المحكمة أسماء المتهمين، لكنهم قالوا إن العراقيين الأربعة ينتمون لجماعة شيعية.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس بإدانتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان “من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن الاغتيال الوحشي المتعمد للسيد ترويل العدالة والمحاسبة”.

(رويترز)