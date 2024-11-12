سجن دنيا بطمة يتسبب في تأجيل عرض فيلم “البوز”.. وسعد لمجرد يدعو لها بالصبر والفرج القريب- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

قرر طاقم فيلم “البوز” تأجيل العرض الأول وكل العروض الأخرى في القاعات السينمائية المغربية، إلى حين مغادرة المطربة دنيا بطمة أسوار سجن “الأوداية” في مراكش الذي تقضي فيه فترة محكوميتها بالسجن لمدة سنة من المتوقع أن تنتهي في بداية شباط/ فبراير من العام المقبل 2025.

وجاء قرار طاقم الفيلم المذكور بتأجيل عرضه على خلفية مشاركة الفنانة دنيا بطمة في بطولة العمل السينمائي، والتي تعتبر أول تجربة في التمثيل تخوضها المطربة، تحت إشراف المخرجة دمنة بونعيلات التي أنهت التصوير منذ ما يقارب العام، وبمشاركة نجوم مغاربة آخرين من بينهم رفيق بوبكر وعبد الله فركوس ومراد العشابي ونعيمة بوحمالة وفضيلة بنموسى وبشرى أهريش.

وتساءل جمهور السينما في المغرب، عن سبب عدم عرض فيلم “البوز” في أيلول/ سبتمبر المنصرم، ليعلن طاقمه عن السبب وراء ذلك، وهو الحرص على حضور الفنانة دنيا بطمة لعرضه الأول بعد مغادرتها للسجن.

وفي سياق التعاطف مع دنيا بطمة، يواصل الفنان سعد لمجرد دعمه لزميلته وصديقته، وهو ما عبر عنه في منشور جديد عممه قبل أيام على حسابه في موقع “إنستغرام”، حين توجه بالدعاء لله بـ”المغفرة والهداية والرحمة لنا ولجميع المسلمين”، وأضاف في دعائه إلى الخالق: “نسألك أن تكتب لأختنا دنيا بطمة الصبر والفرج القريب، وتملأ قلبها بالسكينة والطمأنينة، آمين”.

والجدير بالذكر أن الفنانة دنيا بطمة تقضي فترة السجن بعد ادانتها بالتورط في حساب “حمزة مون بيبي” الذي تخصص في فضائح النجوم المغاربة، وكان الأمن المغربي قد اعتقلها في مدينة الدار البيضاء في شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، وأودعت سجن “الأوداية” في مراكش لقضاء فترة محكوميتها بالسجن النافذ.