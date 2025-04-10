سجين مصري سابق حاول الانتحار بسبب تبعات الاعتقال

القاهرة ـ « القدس العربي»: فتحت محاولة انتحار سجين سياسي سابق في مصر، الباب للحديث حول الظروف الأمنية الاقتصادية والاجتماعية للمفرج عنهم، وقدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وحاول المعتقل المصري السابق سامح سعودي إنهاء حياته عبر بث مباشر على صفحته الشخصية عبر موقع «فيسبوك» بقطع شريان يده، بعد كشفه عن معاناته النفسية والحياتية، قبل أن ينجح عدد من النشطاء في نقله إلى المستشفى وإنقاذ حياته.

وخلال البث، عبر سعودي عن يأسه الشديد بقوله: «أنا كل أحلامي انتهت وكل شيء ضاع»، في مشهد أثار صدمة وتفاعلا واسعا بين المتابعين الذين حاولوا التدخل لإنقاذه.

وكان الناشط المصري قد تحدث في وقت سابق عن تبعات اعتقال السلطات المصرية المتكرر له، حيث كتب في تدوينة على حسابه في سبتمبر/ أيلول الماضي: «أنا عرفت الآن لماذا أخرجوني من السجن لأني تدمرت ولا أفرق معاهم يعرفون أن همي الوحيد سيكون كيف أعيش وفعلاً طلع معاهم حق، يا ألف خسارة على جسد بلا روح».

وبين أنه تعرض للاعتقال عام 2017 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اتحاد الجرابيع»، والمرة الثانية كانت في عام 2018 في قضية السفير معصوم مرزوق. وزاد: بعد الإفراج عني بشهرين، سجنت مرة أخرى في عام 2019، في قضية دعوة الفنان محمد علي للتظاهر، وخرجت من السجن في شهر يونيو/ حزيران 2022.

لم تكن حالة سعودي هي الأولى، ففي فبراير/ شباط الماضي، فوجئ المصريون بإقدام مصطفى محمد أبو الوفا، على الانتحار بتناول حبة الغلة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض النفسي وتبعات الاعتقال.

وظهر مصطفى في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يعلن فيه الانتحار، مؤكدا أنه: «لن يسامح من ظلمه»، قائلا: «أخذت حبّة الغلة الآن، وذنبي في رقبة كل من ظلمني، لن أسامح أي شخص ظلمني»؛ ثم تحدّث إلى شخص آخر مؤكداً أنه «لا يمزح وتناول حبتين».

مطالبة حقوقية بوقف التضييق الأمني… وتوفير دعم نفسي

وكشفت مؤسسة «جوار» المهتمة بشؤون المعتقلين في مصر أن أبو الوفا البالغ من العمر 27 عامًا، قد اعتقل من منزله في 15 أيار/ مايو 2023، واقتيد إلى جهة غير معلومة واستمر الإخفاء القسري بحقه لمدة 37 يومًا قبل أن يظهر على ذمّة القضية 8852 لسنة 2023 بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، رغم عدم وجود أي سوابق جنائية أو أدلة حقيقية تدعم هذه الاتهامات.

وخلال فترة احتجازه تعرض أبو الوفا للتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية، خاصة أنه كان يعاني سابقًا من نوبات صرع وانفصام كلّي في الشخصية واضطرابات جسدية ونفسية، وذلك وفقًا لما أكده محاموه وجهات التحقيق بعد عرضه على الطب النفسي، ورغم ذلك لم يتم الإفراج عنه، ليقضي 19 شهرًا في السجن وسط معاناة مضاعفة.

بعد خروجه وجد أبو الوفا نفسه في وضع مأساوي؛ إذ ضاع مصدر رزقه وتراكمت عليه الديون، مما دفعه إلى الابتعاد عن منزله هربًا من الدائنين. وفي ظل هذه الظروف القاسية، أقدم على الانتحار يوم أمس، تاركا وراءه رسالة مصورة حمّل فيها مسؤولية ما حدث له لمن ظلموه ودمروا حياته.

وفي عام 2022، أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تشكيل ما سمِّي بـ«لجنة دمج المفرج عنهم» من أصحاب قرارات العفو الرئاسي.

وتضمنت الوعود توفير فرص عمل ودعم نفسي واجتماعي، وإزالة العقبات الأمنية أمام حياة طبيعية.

وحسب «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»، فإن الكثير من المفرج عنهم يعيشون حالة حرية مشروطة أو مراقبة غير رسمية، ولا يستطيعون العمل بسبب التضييق الأمني، ويُمنعون من السفر، ويفشلون في استعادة وثائقهم الرسمية، ويعيشون تحت تهديد دائم بالاعتقال مجددًا.

وبين أن العديد ممن خرجوا من السجون خرجوا محطّمين نفسيًا، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي المطوَّل، أو الإدانة في قضايا سياسية. لم تهيئهم الدولة للعودة، لم توفر حتى الحد الأدنى من التأهيل.

وأوصت بوقف التضييق الأمني والتهديدات والسماح بحرية الحركة والعمل، وتوفير دعم نفسي واجتماعي عاجل بإشراف جهات مستقلة، وفتح تحقيق شفاف في حالات الانتحار ومحاولاته، ومحاسبة المسؤولين، وإلزام لجنة الدمج بخطة واقعية وتوقيتات تنفيذ واضحة، وإشراك المجتمع المدني في عملية الدمج الفعلي بدلاً من الخطابات