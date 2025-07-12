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سجين يهرب من سجن فرنسي في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه

منذ 30 دقيقة

سجن كورباس

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ليون: أعلنت إدارة السجون الفرنسية السبت فتح تحقيق بعد هروب سجين من خلال الاختباء في حقيبة نزيل آخر أثناء مغادرته السجن بعد قضاء عقوبته.

ويبلغ السجين الفار 20 عاما وهرب من سجن كورباس قرب ليون في جنوب شرق فرنسا الجمعة، وفق ما ذكرت قناة “بي إف إم تي في”.

وقالت إدارة السجن في بيان لوكالة فرانس برس إن السجين كان يقضي عدة محكوميات.

وجاء في البيان أنه “استغل الإفراج عن نزيل آخر في نفس الزنزانة للاختباء داخل أمتعته والخروج”.

وقال مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس إن السجين الهارب كان يخضع للتحقيق أيضا في قضية مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وأضافت إدارة السجون أن تحقيقا داخليا يجري حاليا، وأن النيابة العامة في ليون فتح تحقيقا منفصلا.

(أ ف ب)

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