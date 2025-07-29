سحب علم فلسطين في مهرجان البترون اللبناني يثير جدلا- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

بعد اللغط الذي ساد حول سحب أحد الأعلام الفلسطينية في مهرجانات البترون الدولية من قبل رجل أمن، صدر توضيح لملابسات الحادثة عن لجنة المهرجانات التي قالت في بيان “إن سحب العلم المعني لم يكن استهدافًا للعلم الفلسطيني أو لما يمثله، بل نتيجة سوء فهم ناتج عن وجود شعار غير واضح على أحد الأعلام، ما دفع عنصر الأمن إلى الاعتقاد بأنه شعار حزبي، وهو أمر محظور ضمن الإجراءات الأمنية المتبعة في المهرجان”.

وشددت اللجنة على “أنها كانت وستبقى داعمة لحرية التعبير والتضامن الإنساني”، مؤكدة “أن الحفل نفسه شهد رفع أكثر من مئة علم فلسطيني من قبل الجمهور بحرية تامة ودون أي تدخل”.

في حفلة للفنان الفلسطيني “سانت ليفانت” في البترون شمال لبنان، سحب الأمن العلم الفلسطيني من أحد الحاضرين، قبل أن يهدد ليفانت بانسحابه من الحفل، ويعبر عن استنكاره من منع رفع علم فلسطين وقد هتف جمهوره دعمًا لموقفه بـ “فلسطين حرة”، و”رجعوا العلم”، حتى أعادته إدارة المهرجان فيما بعد pic.twitter.com/Z8rgVLpuoa — مقاطعة (@Boycott4Pal) July 28, 2025

وأشارت إلى “أن العلم الفلسطيني الذي رفعه الفنان سان لوفانت على المسرح، كانت اللجنة نفسها قد أمّنته له، ما يعكس التزام المهرجان بروح الانفتاح والتعبير الحضاري”.

وختمت أن “لا خلفية سياسية للموضوع”، داعية “الجميع إلى تقصي الحقيقة قبل تداول الأخبار”، لافتة إلى “أن مهرجانات البترون الدولية ستبقى مساحة مفتوحة للفن والثقافة والانفتاح والتعبير الحضاري”.

وكان نجم الراب العالمي سانت ليفانت أوقف حفله الذي أقيم نهاية الأسبوع المنصرم في مدينة البترون احتجاجاً على قيام أحد المنظمين بسحب العلم الفلسطيني من أحد الحاضرين. واعترض ليفانت على ما جرى سائلاً: “لماذا أخذت العلم الفلسطيني؟ هل هو ممنوع؟ هذا لا يجوز”، معرباً عن تردده باستكمال الحفل، وعلت صيحات الجمهور “فلسطين حرة” دعماً لموقفه.

وقد تدخّل أحد أعضاء فرقته قائلاً: “أرجِعوا العلم”، وبعد إعادة العلم لصاحبه، أكمل ليفانت عرضه وسط تفاعل حماسي كبير، مؤكداً: “فلسطين ولبنان بلد واحد”.