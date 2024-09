تهكم واسع بعد زعم مسؤولة إسرائيلية بأن حماس “خدّرت” محتجزين قبل الإفراج عنهم- (تدوينات)

“القدس العربي”: زعمت مسؤولة إسرائيلية الثلاثاء أن حركة حماس قامت بتخدير محتجزين كي يبدوا “هادئين وسعداء” لدى الإفراج عنهم في غزة، وذلك في تصريحات عقب انتهاء هدنة استمرت أسبوعا تم خلالها الإفراج عن عشرات المحتجزين.

وقالت مسؤولة ملف المحتجزين في وزارة الصحة الإسرائيلية هاجر مزراحي أمام مشرعين إن أدوية مهدئة مثل ريتروفيل المعروف أيضا بتسمة كلونيكس، أعطيت لبعض المحتجزين قبل الإفراج عنهم الشهر الماضي.

وأضافت أمام لجنة الصحة بالبرلمان إن عناصر حماس “أعطوهم حبوب كلونيكس كي يبدوا هادئين وسعداء قبل تسليمهم للصليب الأحمر”.

ولم تحدد ما إذا كانت هذه المعلومات تستند إلى فحوص دم أو شهادات أشخاص ولم تذكر عدد المحتجزين الذين كانت تتحدث عنهم.

وقالت “أعطوهم أيضا بعض الطعام قبل الإفراج عنهم كي يغادروا الأسر في حالة جيدة”.

A Health Ministry representative tells the Knesset Health Committee that the hostages freed from #Hamas_is_ISIS captivity were given tranquilizers before being handed over to the Red Cross for transfer to #Israel . https://t.co/37AhJudnr6

وقد تناول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المسؤولة الإسرائيلية بالسخرية، حيث قالت إحدى المدونات على منصة (إكس): “تجري الأمهات عمليات جراحية بدون تخدير ويقوم الأطباء في غزة بقطع أطراف الأشخاص دون أي مسكنات للألم، ولكن نعم – تم إعطاء المهدئات للرهائن الذين دخلوا شاحنة صغيرة لأغراض دعائية”.

Moms are having c sections with no anesthesia and doctors in Gaza cut peoples limbs off without any pain meds but yes- tranquilizers were given to hostages who walked themselves into a van for propaganda purposes https://t.co/RFcGqiIetL

أما الصحافي ريتشارد ميدهيرست اعتبر أن ما تروج له إسرائيل كذبة جديدة وهذا أمر محرج للغاية، تمامًا مثل “الاغتصاب الجماعي” و”قطع رؤوس الأطفال”.

😂 Can’t believe what I just read lol. I swear Israel come up with the wildest lies. This is so embarrassing, just like the “mass rape” and “beheaded babies”.

They lost it after seeing the Israeli hostages laughing with Hamas and thanking them for treating them well! pic.twitter.com/bPed8hlFpA

— Richard Medhurst (@richimedhurst) December 5, 2023