سخرية على الإنترنت من إجابة مشوشة خالية من المهنية والعواطف للمتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن غزة- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قدمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، إجابة مشوشة خالية من المهنية والمشاعر، رداً على سؤال بشأن موقف الرئيس جو بايدن من رفض العديد من المنظمات الفلسطينية والعربية في الولايات المتحدة الالتقاء مع ممثليه في الحملة الانتخابية للتعبير عن الغضب من طريقة تعامله مع الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وقالت جان- بييير، وهي تتحرك بطريقة آلية مثيرة للاستغراب، إن الرئيس بايدن التقى مع العديد مع شخصيات من الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأضافت ” نتفهم أننا الآن في وقت صعب ومؤلم بعد هجمات 7 أكتوبر، ولكن الإدارة ستستمر في عقد لقاءات مع هذا المجتمع وستستمع إليه بشكل مباشر”.

وعلى الفور، سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة رد بيير، التي تشبه “روبوت يرغب في مغادرة المكان بسرعة” وقال الدكتور أندريس كريج :” اعتقد بأنه لو سألنا تشات جي بي تي ( نظام الذكاء الاصطناعي) لكتابة إجابة، فإنه سيقدم تعليقاً أكثر إنسانية وتعاطفاً وقلقاً من هذا البيان”.

وكتب معلق آخر يدعى راين غريم ” لا يمكن إنتاج أي شيء من هذا الأمر على المستوى السياسي أو على المستوى المهني أو الإنساني أو أي مستوى”.

I think if you asked Chat GPT or any AI to write this answer, they would produce a more empathetic, humane and concerned statement than this https://t.co/bCDdVizbIt

— Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) March 21, 2024