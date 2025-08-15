سخرية من المضيف الأمريكي أم رسالة للجوار؟.. لافروف يلفت الأنظار بسترة تحمل الحروف الأولى للاتحاد السوفييتي- (فيديو)

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ا ف ب

أنكوريج: جذب اختيار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للملابس الأنظار عند الوصول إلى ألاسكا لحضور قمة روسية أمريكية، اليوم الجمعة.

وارتدى لافروف، الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عقدين، سترة (سويت شيرت) بيضاء وعليها حروف “СССР” وهي الاختصار الروسي للاتحاد السوفيتي سابقًا، تحت جاكيت أسود منفوخ بدون أكمام.

وتكهنت وسائل الإعلام الروسية بأن السويت شيرت يرمي إلى السخرية من المضيف الأمريكي على أرضه أو إرسال رسالة للجمهوريات السوفيتية سابقًا.

Lavrov showed up in Alaska wearing a USSR sweatshirt. Very reassuring to at least 14 of Russia’s neighbors. pic.twitter.com/zwalshPWaC — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2025

وكانت أوكرانيا، التي غزتها روسيا في فبراير/ شباط 2022، عضوًا بالاتحاد السوفيتي حتى إعلان الاستقلال في 1991. وسوف تكون الحرب التي شنتها موسكو موضوع محادثات اليوم.

وبغض النظر عن الغرض، فإن اختيار لافروف، البالغ من العمر 75 عامًا، هو موضة، حيث إن الملابس التي تحمل حروف العصر السوفيتي أصبحت عصرية في موسكو اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع وجهًا لوجه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الساعة 11:30 صباحًا (19:30 بتوقيت جرينتش) في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون العسكرية الواقعة خارج أنكوريج.

(د ب أ)