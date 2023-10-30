“سرايا القدس”: أوقعنا قوة إسرائيلية مدرعة بـ”كمين محكم” شرق غزة- (فيديو)

غزة: قالت “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، الاثنين، إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في “كمين هندسي محكم” شرقي حي الزيتون في قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان: “مجاهدونا يوقعون قوة مدرّعة للعدو في كمين هندسي محكم شرقي الزيتون”.

وأضافت: “نؤكد وقوع إصابات في صفوف القوة”، دون تفاصيل أخرى.

كما أفادت بأن مقاتليها “يخوضون اشتباكات عنيفة لصدّ وعرقلة القوات المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، استهداف آليتين إسرائيليتين “توغلتا” في حي “الزيتون” شرق مدينة غزة، بقذائف الياسين 105.

وصباح الاثنين، أفاد شهود عيان، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وكانت حكومة غزة قد أعلنت انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها في شارع “صلاح الدين” جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ 24 يومًا يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد خلالها 8306 من الفلسطينيين، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، بحسب وزارة الصحة.

والأحد، بدأ جيش الاحتلال عمليات برية محدودة داخل قطاع غزة، وقال في بيان الاثنين: “تواصل قوات الجيش في الساعات الأخيرة الأعمال البرية داخل قطاع غزة”.

وفي الضفة الغربية قتل 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(وكالات)