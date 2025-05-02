“سرايا القدس”: استهدفنا رتلا عسكريا وجرافة إسرائيلية شرق غزة

غزة: أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، الجمعة، تفجير قنبلة من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي برتل من آلياته، وكذلك تفجير جرافة عسكرية شرق مدينة غزة.

وقالت في بيان عبر منصة تلغرام: “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير قنبلة MK84 من مخلفات العدو الصهيوني، السبت الماضي، في رتل من آليات العدو بحي التفاح شرق مدينة غزة”.

وأضافت “سرايا القدس” أن المقاتلين كانوا قد جهزوا القنبلة في وقت سابق، دون تحديد موعد ذلك.

وفي بيان آخر، أوضحت “السرايا” أن مقاتليها فجروا جرافة عسكرية من نوع “D9” خلال توغل إسرائيلي شرق حي التفاح.

ولم يصدر تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على إعلان “سرايا القدس”، فيما لم تؤكد الأخيرة وقوع قتلى أو جرحى جراء العملية.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة، ضمن الإبادة المتواصل على القطاع بدعم أمريكي.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)