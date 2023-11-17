“سرايا القدس”: استهدفنا 3 آليات عسكرية إسرائيلية غربي غزة

غزة: أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التوغل غربي مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في تدوينة على منصة تلغرام إنها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف “التاندوم” في محاور التقدم غرب غزة، محور الصبرة وتل الهوا.

يأتي ذلك غداة إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، استهداف 21 آلية وتدميرها بشكل كلي أو جزئي في كافة محاور التوغل بالقطاع، فضلا عن تدمير مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية ببيت حانون شمال غزة.

وفي منتصف ليل الخميس – الجمعة، أعلنت القسام قصف مستوطنة “نيريم” في غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون.

ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي تعليقا على البيانين، إلا أنه عادة يكتفي من حين لآخر بتحديث حصيلة قتلاه في العملية البرية التي شنها ضد غزة منذ 27 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)